Gemeente wil expertmeeting organiseren over behoud pannenkoekschip: “We willen niet primair slopen”

De gemeente gaat een expertmeeting organiseren om te onderzoeken hoe het oude pannenkoekschip aan het Schuitendiep behouden kan blijven. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (PRO) woensdagmiddag laten weten naar aanleiding van mondelinge vragen in de gemeenteraad.

Raadslid Ceciel Nieuwenhout (PRO) had het onderwerp woensdag op de agenda gezet tijdens het Politieke Vragenuur: “Knokken voor wat kwetsbaar is. Dat is een oude campagneslogan van GroenLinks, en dat is precies wat ik hier doe. Het voormalige ’t Pannekoekschip ligt al decennia aan het Schuitendiep. Op het moment dat de Raad van State uitspraak doet, bestaat de kans dat het schip gesloopt gaat worden. En dat terwijl de romp nog mooi is en veel mensen dit varende erfgoed willen redden. Mijn vragen richten zich erop hoe we deze initiatiefnemers de gelegenheid kunnen geven om het schip voor de toekomst te behouden.”

Risico’s

Wethouder Broeksma toonde zich in zijn beantwoording duidelijk en kondigde een bijeenkomst voor deskundigen aan. Wel plaatste hij direct een aantal kritische kanttekeningen. “Ons doel is om het Schuitendiep vrij te maken van schepen en woonarken. Primair is het niet ons doel om te slopen, maar om te verwijderen. Als gemeente staan we open voor initiatieven als schepen budgetneutraal verplaatst kunnen worden. Maar er bestaan rond dit specifieke schip wel risico’s. Het bevindt zich in een stalen bak die deels volgestort is met beton. Daarnaast liggen er in de Diepenring veel kabels en leidingen die gevaar lopen bij een verplaatsing. Omdat de documentatie in het verleden niet altijd goed is bijgehouden, weten we niet precies waar die kabels en leidingen liggen.”

“Is het schip verplaatsbaar?”

Toch erkent Broeksma dat ook de gemeente regelmatig signalen krijgt van burgers en organisaties die de historische klipper ‘De Verandering’ willen redden. “Wij willen daarom een expertmeeting organiseren om alle mogelijke kennis bij elkaar te vegen. Uiteindelijk moeten we antwoord kunnen geven op de hoofdvraag: is het schip verplaatsbaar? Elke partij die aan deze discussie kan bijdragen, is van harte welkom om aan te schuiven.”

Mocht uit het onderzoek van de experts blijken dat verplaatsing technisch haalbaar is, dan volgt er nog een juridische drempel voor de overdracht aan een burgerinitiatief. “We hebben te maken met het Didam-arrest uit 2021”, legt Broeksma uit. “Als gemeente kunnen we dit ‘vastgoedgebouw’ wat wij in eigendom hebben, niet zomaar aan één partij verkopen; iedereen moet een gelijke kans krijgen via een transparante procedure. Maar voor alle duidelijkheid: we staan open voor alle suggesties om zoveel mogelijk kennis aan tafel te krijgen om dit zorgvuldig te doen.”