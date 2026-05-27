Gemeente selecteert BPD voor realisatie Spoorkwartier

De gemeente Groningen heeft Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) geselecteerd als ontwikkelpartner voor het Spoorkwartier.

Deze week starten gemeente, woningstichting Patrimonium en BPD met een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van het nu nog braakliggend gebied direct ten zuiden van het Hoofdstation. De partijen zien deze locatie als de plek bij uitstek voor Groningse makers, ondernemers, bewoners en bezoekers. Er komt veel ruimte voor ontmoeten, werken en experimenteren. Het moet een levendig gebied worden, waar mensen graag willen komen en verblijven. Als locatie voor een nieuwe grote poptempel is het Spoorkwartier inmiddels afgevallen.

“Met BPD hebben we een sterke partner gekozen die een samenhangende en ambitieuze visie koppelt aan bewezen uitvoeringskracht,” aldus directeur Stadsontwikkeling Richard Lombaerts van de gemeente Groningen. “Samen zetten we een belangrijke stap naar een succesvolle ontwikkeling van het Spoorkwartier tot een levendig en toekomstbestendig gebied.”

Pier Reitsma van BPD vult aan: “Dit gebied in Groningen direct bij het station leent zich uitstekend om alles wat Groningen in zich heeft zichtbaar te maken. Samen met de stad en de gemeente willen we hier een nieuw stuk Groningen maken dat direct leeft en meegroeit met haar gebruikers.”

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich eerst op de realisatie van de kwadranten 3 en 4 van het Spoorkwartier, vlak bij de Parkweg. Het onderzoek duurt naar verwachting één jaar. Daarna wordt besloten over de vervolgstappen.