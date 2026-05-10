Gemeente reserveert ruimte voor sporthal in nog te realiseren woonwijk De Nieuwe Held

Sporthal Kardinge

De nog te realiseren woonwijk De Nieuwe Held krijgt in de toekomst mogelijk een volwaardige sporthal in plaats van een kleine gymzaal. Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen heeft toegezegd om in de planologische ontwikkeling van de wijk direct ruimte te reserveren voor een grotere sportvoorziening.

Het initiatief voor een grotere binnensportlocatie komt uit de koker van D66, Student & Stad en de ChristenUnie. Vincent Boswijk (D66): “In de huidige plannen voor de nieuwe wijk is de omvang van de binnensportvoorziening nog niet vastgelegd. Dat kan een gymzaal, sportzaal of sporthal worden. Als we naar het capaciteitsvraagstuk kijken, bieden een sportzaal of sporthal simpelweg veel meer ruimte voor verschillende sporten en verenigingen. Daarom is het essentieel om nu al de ruimte in de wijk te reserveren voor een groter gebouw.”

Groei naar 270.000 inwoners

Het voorstel kon op steun rekenen van verschillende partijen, onder andere van de VVD. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen onderbouwde de noodzaak met harde cijfers: “Uit het laatste capaciteitsonderzoek blijkt dat we momenteel over elf sporthallen beschikken. In 2040 is onze gemeente naar verwachting gegroeid naar 270.000 inwoners. Om aan die vraag te voldoen, zijn er vier extra sporthallen nodig. Deze motie gaan wij dan ook sowieso steunen.”

Wieke van Heteren (Student & Stad) benadrukte dat alleen buitenvelden niet volstaan: “Er wordt nu rekening gehouden met twee hockey- en twee voetbalvelden. Dat is een stap in de goede richting, maar een sporthal zou een cruciale aanvulling zijn.” Peter Rebergen (ChristenUnie) sloot zich daarbij aan: “Wij hebben al eerder gevraagd om voldoende ruimte voor ontmoeting in deze nieuwe wijk. Een sportvoorziening waar mensen oog voor elkaar hebben, past precies in die visie.”

Zorgen om volkstuinen Golden Raand

Ondanks de brede steun waren er ook kritische vragen, met name van de Partij voor de Dieren. Bart Hekkema wees op de kwetsbare oostkant van het gebied: “Ik snap het voorstel, maar wij maken ons zorgen over volkstuinencomplex Golden Raand. De sportvelden zijn tegen dit complex aan ingetekend. Is er sprake van een groene buffer tussen de tuinen en de sportvoorziening? En moet de sporthal dan ook precies op die plek verrijzen?”

Wethouder Van Niejenhuis stelde Hekkema gerust wat betreft het volkstuinencomplex, waarover eerder al veel te doen is geweest. Een deel van het complex dreigde namelijk te moeten verdwijnen. Maar na protest en politiek aandringen van Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden werd uiteindelijk uitgesproken dat Golden Raand in de huidige omvang behouden blijft. “Het uitgangspunt blijft dat Golden Raand behouden blijft. Een sportvoorziening zoals een sporthal hoeft niet per se op die plek te komen en het hoeft niet ten koste te gaan van de groene buffer.”

Toezegging

Over de gewenste sporthal was de wethouder helder: “Ik wil daar een toezegging op doen. We gaan planologisch de ruimte vrijmaken om een groter gebouw te kunnen plaatsen in deze nieuwe wijk. Door daar nu al rekening mee te houden, voorkomen we dat we in de toekomst vertraging oplopen door nieuwe ruimtelijke procedures die dan doorlopen moeten worden als de realisatie van een sporthal definitief aan de orde komt.”

Na deze duidelijke toezegging van de wethouder besloten de indieners hun motie in te trekken.