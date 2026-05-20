Gemeente onderzoekt mogelijkheden noodopvang om Ter Apel te ontlasten: “Voorkomen dat mensen buiten slapen”

Het college onderzoekt op welke manier de gemeente Groningen Ter Apel een helpende hand kan bieden. Wethouder Manouska Molema (PRO) reageert daarmee op het nieuws dat het aanmeldcentrum in Ter Apel zo overvol is, waardoor momenteel alleen kwetsbare mensen er een opvangplek kunnen krijgen.

“We weten nog niet exact welke bijdrage we kunnen leveren, maar we willen kijken wat er binnen onze mogelijkheden ligt”, vertelde Molema woensdagmiddag aan de gemeenteraad. De wethouder gaf aan dat de oproep om in actie te komen landelijk aan alle gemeenten is gesteld. “Wij willen serieus kijken wat daarin mogelijk is. We zijn hier achter de schermen ook al langer mee bezig, zoals we al eerder met de raad hebben gecommuniceerd. Als het dreigt te gebeuren dat er mensen in Ter Apel buiten moeten slapen, dan gaan wij zoeken naar oplossingen om dat te voorkomen.”

Ad hoc?

De Groningse VVD reageerde direct op de plannen. Raadslid Rik Heiner vroeg zich hardop af wat de concrete plannen zijn: “Waar moeten we dan aan denken? Wordt er ad hoc opvang geregeld in sporthallen en gymzalen? Of moeten we direct denken aan een vorm van permanente opvang?” Wethouder Molema kon daar nog geen uitsluitsel over geven. “Zover zijn we nu nog niet. Er zijn een aantal varianten denkbaar, waarbij er op dit moment ook landelijk verschillende scenario’s over tafel gaan. Zodra we precies weten wat de concrete hulpvraag wordt en wat wij kunnen betekenen, informeren we de raad hier direct over.”

Dinsdag werd duidelijk dat vanwege de extreme drukte niet iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt, nog automatisch een opvangplek krijgt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een gecontroleerde toegang ingevoerd bij de locatie. Het aanmeldcentrum zit al langere tijd overvol omdat er in de rest van het land te weinig uitstroomplekken zijn. Op dit moment verblijven er meer dan 2.300 mensen in Ter Apel, terwijl het absolute maximum op 2.000 ligt.

Teleurstelling in Den Haag

Minister Bart van den Brink (CDA) van Asiel en Migratie liet eerder op de dag al weten het ‘echt teleurstellend’ te vinden dat veel gemeenten nog altijd te weinig doen om noodopvang te faciliteren. De minister deed twee maanden geleden al een dringende oproep aan alle burgemeesters om bij te springen, maar dat heeft volgens hem tot nu toe ‘helaas onvoldoende resultaat’ opgeleverd.