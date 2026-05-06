Gemeente Groningen: gemiddeld één woninginbraak per dag

In de gemeente Groningen werden vorig jaar in totaal 367 woninginbraken geregistreerd. In de provincie Groningen waren het er precies 300 méér.

Daarmee registreerde de provincie 3 procent van alle woninginbraken in Nederland, waar in totaal 21.625 incidenten werden gemeld. De cijfers laten duidelijk verschillen zien tussen gemeenten binnen de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van Veiligheids-sloten.nl op basis van politiedata.

Na de gemeente Groningen volgen Oldambt (81) en Eemsdelta (47). De aantallen woninginbraken blijven vooral laag in de gemeente Pekela (10), Stadskanaal (21) en Veendam (21). Het hoogste risico lopen inwoners van Oldambt (20,5 woninginbraken per 10.000 inwoners), gevolgd door de gemeente Groningen (15 inbraken). Landelijk scoort de gemeente Rozendaal het hoogst, met 27,2 inbraken per 10.000 inwoners.