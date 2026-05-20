Gemeente betreurt bedreiging internationale scholieren en wacht onderzoek af

De gemeente betreurt het dat een groep internationale scholieren op 14 april in Haren bedreigd en vernederd is door een aantal jongeren. Dat antwoordt het college op vragen van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen.

De gemeente kan niet zeggen of de daders bekend zijn bij de politie. Wel meldt ze dat diezelfde dag nog een verdachte is aangehouden. Over de identiteit van de andere verdachten kan de gemeente niets zeggen omdat het onderzoek nog in volle gang is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de politie en het OM.

Beide fracties vroegen de gemeente ook of zij concrete maatregelen heeft genomen om de veiligheid rond scholen en stations en winkelgebieden in Haren en Groningen te verbeteren. Het college antwoordt daarop dat de wijkagent in de periode na de incidenten extra is ingezet. Bovendien is er al enige tijd extra surveillance van jeugdboa’s en jongerenwerkers op overlastplekken.

De gemeente gaat geen extra maatregelen nemen om (internationale) scholieren actief te beschermen tijdens schoolactiviteiten en verplaatsingen. Dat is aan de schoolleiding en de organisatie van uitwisselingsprogramma’s. Voor eventuele overige maatregelen wacht de gemeente de uitkomsten van het onderzoek van politie en OM af.