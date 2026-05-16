Geen treinen naar Zuidhorn door stroomstoring

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een stroomstoring is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond het middaguur. Spoorbeheerder ProRail spreekt van een stroomstoring waardoor de infrastructuur die nodig is om treinen veilig te kunnen laten rijden niet goed werkt op het baanvak tussen de stad en Zuidhorn. Daarop is het treinverkeer stilgelegd. Een storingsploeg is onderweg om de problemen op te lossen. De verwachting is dat dit tot zeker 14.00 uur gaat duren.

Tussen Zuidhorn en Leeuwarden is wel treinverkeer mogelijk.