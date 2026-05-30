Geen treinen naar Veendam door aanrijding

Door een aanrijding is er zaterdagavond geen treinverkeer mogelijk richting Veendam. Treinreizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer zestig minuten.

Rond 23.30 uur vond er een aanrijding plaats op de spoorwegovergang Lloydsweg in Veendam, nabij het treinstation in het dorp. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Zuidbroek en Veendam stil laten leggen. Een storingsploeg is ter plaatse om de problemen op te lossen. De verwachting is dat de stremming tot 00.30 uur gaan duren.

Tussen het Hoofdstation en Zuidbroek en Winschoten is wel treinverkeer mogelijk.