Geen koper gevonden voor Beukeveld-winkel in Vinkhuizen en productielocatie aan Protonstraat

De curator van de failliete bakkerij Van der Kloet, waaronder ook twee bakkerijwinkels van Beukeveld in Groningen vallen, heeft geen koper kunnen vinden voor de productielocatie aan de Protonstraat en de winkel in Vinkhuizen.

Dat meldt vakbond CNV woensdagmiddag. Volgens de vakbond maken slechts twee winkels van de failliete bakkerijketen een doorstart: de vestigingen in Dronrijp en aan de Parkweg.

Maar dus niet voor de productielocatie aan de Protonstraat en de bakkerijwinkel in Vinkhuizen. En dat is ‘ontzettend jammer’ voor de 110 medewerkers die nu hun baan definitief kwijtraken, zegt CNV-bestuurder Stijn Soeters: “Het lange wachten op de afloop van de onderhandelingen is geëindigd in een enorme deceptie. Slechts voor een handjevol werknemers is er nog werk. De rest raakt zijn baan kwijt. Zij kunnen bij ons terecht als ze hulp willen bij de zoektocht naar nieuw werk. We organiseren hiervoor binnenkort een bijeenkomst.”

Bakkerij Van der Kloet ging eind maart failliet. Curator Hemmes had aanvankelijk goede hoop op mogelijkheden voor een doorstart. Maar het bleek allemaal ingewikkelder dan gedacht. Soeters: “Er leken kansen, er waren geïnteresseerden voor onderdelen van het bedrijf. Maar uiteindelijk waren er te weinig definitieve biedingen.”

De vestiging aan de Parkweg wordt overgenomen door een aantal oud-medewerkers, die overstappen van ‘Beukeveld’ naar de nieuwe naam ‘Bakkerij Parkweg’. De inventaris van alle andere vestigingen wordt binnenkort verkocht, waarschijnlijk via een veiling.