Futsal Groningen sluit eerste seizoen in eredivisie winnend af

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

Futsal Groningen is op de zevende en voorlaatste plaats geeindigd in de kampioensgroep van de eredivisie. De uitwedstrijd tegen FCK/De Hommel werd vrijdagavond met 7-3 gewonnen en daarmee passeerde Groningen De Hommel op de ranglijst.

Het was de eerste winst na negen verliesparijen van de Groningers op rij. Musteba Albadwi en Luciano Matulessy scoorden twee keer. Max Snijders, Silvinho Ibrahim en een eigen doelpunt van De Hommel maakten de zevenklapper compleet.

Het eerste seizoen in de eredivisie zit er daarmee op voor Groningen, want de play-offs waren al een paar weken onbereikbaar.