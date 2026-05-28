Fusie faculteiten RUG met een jaar uitgesteld

Het besluit over een fusie tussen elf faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen wordt een jaar uitgesteld. Dat meldt het college van bestuur donderdag in de universiteitsraad.

Over de fusie waardoor zeven van de elf faculteiten zouden overblijven, zou deze donderdag gestemd worden. Het college van bestuur stelt het besluit uit. Volgens collegevoorzitter Jouke de Vries is er geen meerderheid voor de fusie. Vorige week stemden acht van de elf faculteitsraden tegen de plannen.

De RUG wil met de fusie een deel van de bezuinigingen door het rijk opvangen. Er is echter veel kritiek op de fusieplannen. Er was onder meer onduidelijkheid meer over de verdeling van het geld tussen de faculteiten en er was vrees voor een hogere werkdruk.