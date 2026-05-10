Fotowedstrijd ter ere van 90 jaar Boeremapark: “Elk jaargetijde fotogeniek”

Vanwege het 90-jarig bestaan van het Boeremapark in Haren wordt er een fotowedstrijd gehouden. Deelnemers hebben tot oktober de tijd om hun mooiste beelden van dit historische park in te sturen.

“Het Boeremapark is elk jaargetijde fotogeniek”, laat de organisatie weten. “De uitdaging van de fotowedstrijd is om de mooiste foto in het park te schieten. We nodigen iedereen van harte uit om hieraan mee te doen.”

De wedstrijd kent twee leeftijdscategorieën: jongeren tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar. Daarnaast is er een opvallende extra categorie toegevoegd: een speciale prijs voor AI-gegenereerde beelden die het park op een bijzondere of futuristische manier weergeven. Voor de foto’s geldt dat ze in de periode tussen oktober 2025 en oktober 2026 gemaakt moeten zijn.

Ontstaan uit werkverschaffing

Het park in Haren kent een bijzondere geschiedenis die teruggaat naar de jaren dertig. Onder leiding van burgemeester Derk Boerema ontwikkelde Haren zich vanaf 1910 van een bescheiden dorp tot een gewild villadorp voor forenzen uit de stad Groningen.

Toen in de jaren dertig de economische crisis toesloeg en de werkloosheid ook in Haren opliep, nam Boerema een besluit. In 1934 liet hij in het kader van werkverschaffing een vijver graven en een park aanleggen in het drassige Lokveen. Omdat de bodemgesteldheid daar te slecht was om te bouwen, bleek het de ideale plek voor groen. Met niets meer dan scheppen en kruiwagens werd het park in Engelse landschapsstijl gerealiseerd. De gegraven vijver kreeg daarbij direct een belangrijke functie als opvang voor overtollig regenwater uit de omgeving.

Burgemeester Boerema heeft het voltooide park echter nooit zelf kunnen bewonderen; hij overleed onverwachts in 1935. Als eerbetoon kreeg het park bij de officiële opening in 1936 zijn naam: het Burgemeester Boeremapark.

Inzenden tot 16 oktober

Foto’s kunnen tot 16 oktober 2026 worden ingediend, de dag waarop het park precies negentig jaar bestaat. “Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen en tijdens een speciaal evenement worden de winnaars bekendgemaakt”, aldus de organisatie. Meer informatie over deelname is te vinden op de website van het park.