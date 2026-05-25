Forward speelt nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse: ‘Dit is historisch’

Foto Andor Heij. Forward viert feest.

“We hebben een geweldige groep en dit is voor de jongens echt fantastisch”, jubelde Forward-trainer Cris Feldman. Door een 1-1 gelijkspel op een zonovergoten sportpark Zernike tegen Oldeholtpade verzekerde Forward zich maandagmiddag van nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse.

Vooraf was Forward bij winst zeker van de vierde plek in de tweede klasse H. Oldeholtpade moest ook winnen, maar had het niet in eigen hand. Door de remise hield Forward de Friezen in ieder geval onder zich. Het was na afloop nog hopen dat LSC 1890 niet had gewonnen. Feldman riep het zelf over het veld: “Ja, 1-1, hij is binnen”. Het feest barstte meteen los.

Sterker

Het gelijkspel van de studenten tegen Oldeholtpade was niet nodig geweest. Forward was sterker en kreeg de beste kansen. Joep Roofthooft schoot net over en Femi Ekker miste een open kopkans. Zo volgden er meer mogelijkheden, maar de Stellingwerfse doelman Christiaan Weijs was niet te passeren. Na 43 minuten viel het doelpunt aan de andere kant wel. Isil de Vries kopte na een vrije trap raak: 0-1.

Ontsnapt aan rood

Nadat Tim van den Brekel een grote kans had gemist, had de Forward aanvoerder eigenlijk rood moeten hebben. Van den Brekel schopte vlak voor rust bij een counter van Oldeholtpade Wouter de Vries onderuit. De scheidsrechter had niks gezien, waardoor alles en iedereen bij Oldeholtpade uit zijn plaat ging. De pauze kalmeerde de gemoederen weer een beetje.

Na de rust drukte Forward en de studenten kregen diverse kansen op de gelijkmaker. Teun Suyver, Idse Sorber, Buys van Noord en Otto Bramer lieten de mogelijkheden onbenut.

Strafschop

De minstens verdiende gelijkmaker kwam er alsnog. In de laatste voorlaatste minuut werd Ekker in het strafschopgebied gevloerd. Marnix Metus legde aan en miste, maar: “De keeper bewoog te vroeg en stond daardoor niet op de lijn. Daarom mocht ik hem over nemen”, zei Metus over dat moment. De tweede keer was Menus wel succesvol: 1-1.

Historisch

“Dit is historisch”, aldus de opgetogen Metus. “Het is 31 jaar geleden dat Forward voor het laatst nacompetitie voor de eerste klasse speelde. En het is uitermate verdiend. We hebben een heel goed seizoen gehad. We hebben steeds heel goed gevoetbald, vandaag ook. Ik denk dat wij met de kampioen VKW de best voetballende ploeg hadden in deze klasse”.

Alcides

Zaterdagmiddag om 15.00 uur wacht in Meppel Alcides in de eerste ronde van de nacompetitie. Alcides eindige in de tweede klasse J op zaterdag als tweede: “Dat is een oude bekende van ons”, vervolgde Metus. “Ik denk dat we een goede kans maken”.

Dat vindt Forward trainer Feldman ook. “Als de jongens er in geloven, dan gaan ze er voor. Het zal aan de vorm van de dag van de groep liggen. Maar je hebt gezien dat ze bij vlagen goed voetballen. We zijn zeker niet kansloos tegen Alcides”.

De voetballers van Forward houden van een feestje en ook wel op een avond voor de wedstrijd. “Ik wist van tevoren waar ik voor tekende”, lachte Feldman, die ook komend seizoen trainer van de studenten is. “Maar ik heb ook een hele grote selectie van 35 mensen, waarvan er 30 ook gespeeld hebben. Soms moet je wat improviseren, maar ik heb het hier echt fantastisch naar mijn zin”.

Forward – Oldeholtpade 1-1. 43. Isil de Vries 0-1. 89. Marnix Metus 1-1. (Strafschop). Scheidsrechter. M. Spreen. Toeschouwers: 250.