Fitness, tai chi en een parcours in de buitenlicht, Nationale Beweegweek voor Ouderen van start in Hoornse Meer

Bij het buitenfitnessparcours Bewegen & Meer in Hoornse Meer gingen maandagochtend de Groningse activiteiten rond de Nationale Beweegweek voor Ouderen van start.

Het thema dit jaar is ‘buiten bewegen’ en dat kon zeker in Hoornse Meer, met buitenfitness, een beweegparcours, een wandeling, een fietstocht, tai chi en jeu de boules. Dat alles onder toeziend oog van sportwethouder Inge Jongman, die ook de opening verrichte:

“Bewegen is belangrijk, maar bovenal ook leuk”, zegt Jongman, wethouder Sport én Ouderen bij de gemeente Groningen. “Het houdt het lichaam fit en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Juist voor ouderen is bewegen belangrijk, zeker in een sociale omgeving. Het geeft energie en verlaagt het risico op vallen.”

De Nationale Beweegweek voor Ouderen duurt nog tot komende vrijdag. Op verschillende momenten tijdens de week openen organisaties hun deuren om ouderen kennis te laten maken met beweegactiviteiten. Een overzicht van alle activiteiten in Groningen staat op het platform van Sport050. Met dit initiatief wil het Ouderenfonds eenzaamheid onder ouderen tegengaan: samen sterker worden, zowel fysiek als sociaal.