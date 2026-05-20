Finale noordelijke districtsbeker op 29 mei in Esserberg-stadion

Foto Andor Heij. Esserberg Be Quick 1887

Vrijdag 29 mei: dat is de nieuwe datum van de finale om de noordelijke districtsbeker van het amateurvoetbal. De finale vindt plaats in het Esserberg-stadion.

De KNVB heeft de datum vastgesteld, na overleg met de beide finalisten, HZVV (uit Hoogeveen) en FC Surhústerfean. De finale zou op 13 mei gespeeld worden, maar werd afgelast vanwege het plotseling overlijden van bestuurslid en oud eerste elftalspeler Joost Nieuwenhuis. Hij was bovendien de vader van huidige eerste elftalspeler Lukas Nieuwenhuis.

Het duel in het Esserberg-stadion, de thuisbasis van Be Quick 1887, begint vrijdag 29 mei om 20 uur.