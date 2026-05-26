Fietstocht van Engeland naar Haren levert ruim 2200 euro op voor Beatrixoord

Een sponsorfietstocht van Engeland naar revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren heeft 2232 euro opgeleverd voor de vereniging Vrienden van Beatrixoord. Dat meldt Haren de Krant dinsdagochtend.

Initiatiefnemer Michael van Broekhoven woont in Engeland, maar woonde voorheen in Delfzijl en volgt nog met regelmaat de Noord-Nederlandse media. Een oproep van de Vrienden van Beatrixoord bracht Van Broekhoven op het idee om een sponsortocht te organiseren, omdat ook zijn moeder een tijdje in Beatrixoord verbleef. Daarom stapte Michael vorige week, met een groep vrienden, op de racefiets.

De groep reed vanuit Engeland via Hoek van Holland naar Weesp en daarna naar Urk. Vrijdag kwamen de fietsers aan bij Beatrixoord aan de Dilgtweg. Bij aankomst werd het team ontvangen door vertegenwoordigers van de Vrienden van Beatrixoord en manager Nienke van der Meulen, wachtend met een cheque met daarop het opgehaalde eindbedrag. Het geld gaat naar de Vrienden van Beatrixoord, een vereniging die zich inzet voor extra voorzieningen en activiteiten in de zorginstelling van het UMCG.