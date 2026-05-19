Fietsersbond oppert rood asfalt om auto’s van fietspad bij Emmaviaduct te weren

Foto's: Google Streetview (links) en VVD-fractie Groningen (rechts)

Is het nieuwe fietspad naast het Emmaviaduct onveilig nu er met enige regelmaat auto’s op terechtkomen? Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen wil niet direct spreken van een gevaarlijke situatie. Wel denkt hij dat overwogen kan worden om de eerste tien meter van het fietspad een rode kleur te geven.

De fractie van de VVD stelt woensdag in het Stadhuis kritische vragen over het onderwerp. Raadslid Fokke Veenstra spreekt namelijk wél van een gevaarlijke situatie: “We zijn blij met de nieuwe brede fietspaden, maar het nieuwe fietspad naast het Emmaviaduct is blijkbaar zó uitnodigend dat het dagelijks autoverkeer trekt. Omdat de oprit en het fietspad direct naast elkaar liggen, breed zijn opgezet en beide voorzien zijn van grijs asfalt, is de situatie, ondanks de bewegwijzering, voor automobilisten verwarrend en onduidelijk. Hierdoor belandt er structureel gemotoriseerd verkeer op het fietspad, wat logischerwijs tot gevaarlijke situaties leidt.”

Borghols vertelt dat de zorgen bij de Fietsersbond bekend zijn. “Ik ben er zelf ook al eens een automobilist tegengekomen. Het ging om een meneer uit het buitenland die naar alle waarschijnlijkheid zijn navigatiedata niet had geüpdatet en daardoor op het fietspad terecht was gekomen. Ook onze leden komen hier wel eens een voertuig tegen. Maar kun je echt spreken van een gevaarlijke situatie? Het fietspad is breed zat. Als je er een auto tegenkomt, dan is er genoeg ruimte om uit te wijken. De VVD deelde ook een foto van een vrachtwagen in de fietsvallei: deze moet via de Vondellaan daar gekomen zijn, waarbij de bestuurder wel heel gekke capriolen moet hebben uitgehaald om daar überhaupt terecht te komen.”

Rood asfalt als oplossing

Moet de situatie bij de Parkbrug dan anders ingericht worden? Borghols: “Als je kijkt wat er nu qua bebording hangt, dan zou het daarmee eigenlijk gewoon duidelijk moeten zijn. Aan de andere kant: ik kan me best voorstellen dat je op dit specifieke punt een vergissing maakt, bijvoorbeeld als je met verouderde navigatieapparatuur rijdt. Zou het beter ingericht kunnen worden? Als Fietsersbond zijn we daar altijd voorzichtig mee. Als er hier extra geld wordt uitgegeven, kan dat geld niet meer naar andere plekken waar de problemen veel nijpender zijn. Maar op dit specifieke punt zou je misschien kunnen overwegen om de eerste tien meter van het fietspad een rode kleur te geven, zodat het voor automobilisten direct duidelijker wordt.”

Het plaatsen van paaltjes ziet de Fietsersbond absoluut niet zitten: “Paaltjes zijn voor fietsers gevaarlijk. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. Daarom zijn wij als Fietsersbond al jaren bezig om het aantal paaltjes in ons land af te laten nemen.”

Vierkante rotonde

Wanneer Borghols gevraagd wordt naar punten in de stad die wél echt gevaarlijk zijn, wijst hij direct naar de ‘vierkante rotonde’ bij de Hoendiepskade en Eendrachtskade: “Dat is pas een gevaarlijk punt. Als we in Groningen geld gaan uitgeven om verkeerssituaties te verbeteren, dan zou dat punt wat mij betreft heel hoog op het lijstje staan.”