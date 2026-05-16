Fietser gewond bij verkeersongeluk Haydnlaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Haydnlaan is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur ter hoogte van de kruising met de Groenendaal. “Het gaat om een forse aanrijding”, vertelt Wind. “Een automobilist heeft een fietser, die op een bakfiets reed, geschept waardoor deze persoon gewond is geraakt.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de fietser met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.