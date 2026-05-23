Fietser gewond bij verkeersongeluk Goudlaan

Bij een verkeersongeluk op de Goudlaan is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 00.45 uur ter hoogte van de rotonde met de Siersteenlaan. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl kwam de fietser door nog onbekende oorzaak ten val. “Voor zover bekend zijn er bij het ongeluk geen andere voertuigen betrokken geweest”, aldus Ten Cate.

De hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd, waarna de fietser met onbekend letsel naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.