Fietser gewond bij valpartij in Beijum

Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een valpartij op de Emingaheerd in de wijk Beijum. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. “De persoon kwam vanaf het Heerdenpad, uit de richting van de oostelijke ringweg, de wijk binnenfietsen”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van de bushalte ging het door nog onbekende oorzaak mis. De persoon kwam ten val en raakte gewond.” De hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is door medisch personeel behandeld aan de verwondingen.”

Hoe de valpartij precies heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend; de politie doet hier onderzoek naar. Het overige verkeer ondervond enige hinder van het incident.