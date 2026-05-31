Fietsen door een optische illusie: vier opvallende kunstwerken sieren doorfietsroute naar Assen

De plaatsing van het vierde en laatste kunstwerk langs de doorfietsroute. Foto: provincie Groningen

Met de plaatsing van het vierde en laatste object is de kunstreeks ‘Vaartmakers’ langs de doorfietsroute tussen Groningen en Assen nu helemaal compleet. De kunstwerken zijn gemaakt door kunstenares Marjet Wessels Boer die zich liet inspireren door haar eigen tijd als zwoegende scholier op de fiets.

De vier kleurrijke kunstwerken staan verspreid over de route langs het Noord-Willemskanaal: bij de Loswal aan de Meerweg in Haren, bij P+R Haren, bij de Lonerbult in Assen en aan de Onlandweg in Tynaarlo. Ze zijn zo ontworpen dat ze meebewegen met de blik van de fietser en het open landschap versterken.

De reis naar huis voelt anders

Wie goed oplet tijdens het fietsen, ontdekt bij het passeren van de kunstwerken een bijzonder optisch effect. De voor- en achterkant van de kunstwerken hebben namelijk een compleet ander kleurpalet. Hierdoor verandert de visuele ervaring naargelang de richting waarin je fietst. De reis richting Groningen voelt daardoor subtiel anders dan de terugweg naar Drenthe. Volgens de kunstenares onderstreept dit het idee dat iedere fietstocht een heel eigen karakter heeft.

Fietsen tegen de wind in

De inspiratie voor het project komt voort uit een persoonlijk verhaal van Wessels Boer. Als scholier fietste ze dagelijks van Beilen naar Hoogeveen. Op die lange, open stukken fietste ze van herkenningspunt naar herkenningspunt. Deze plekken fungeerden als de vaste wisselpunten voor de fietsgroep met wie de kunstenares naar school fietste: de voorste fietsers die de meeste wind vingen, de zogenaamde ‘vaartmakers’, mochten daar naar de staart van de groep om uit te blazen. Haar kunstwerken vormen nu diezelfde herkenbare bakens voor de huidige generatie fietsers langs het Noord-Willemskanaal.

Snelle verbinding

De doorfietsroute Assen-Groningen is een gezamenlijk project van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. De 27 kilometer lange, directe verbinding langs het Noord-Willemskanaal is bedoeld om vlot door te kunnen fietsen. De doorfietsroute is nog niet helemaal klaar: de verwachting is dat het tracé eind 2026 volledig in gebruik kan worden genomen.