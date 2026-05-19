FC-supporters toch welkom in Volendam voor play-offwedstrijd tegen Ajax

In eigen huis wist FC Groningen dit seizoen met 4-0 te winnen van de Almeloërs. Foto: sportfotoagency.com

Supporters van FC Groningen zijn komende donderdag toch welkom in Volendam bij de play-offwedstrijd tegen Ajax.

Dat besluit zou dinsdagochtend zijn genomen, na overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. FC Groningen mag met vierhonderd supporters (de maximale capaciteit van het gastenvak in het Kras Stadion) afreizen in een verplichte buscombi.

‘Goede uitkomst, jammer van de ophef’

De clubleiding van FC Groningen laat weten tevreden te zijn met de uitkomst: “Wel betreuren we de onnodig ontstane ophef. De club gaat zich nu snel richten op het goed zo goed mogelijk organiseren van de uitwedstrijd voor haar supporters.”

Omgedraaide beslissing

De play-offwedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat het stadion van Ajax in gebruik is voor concerten van de Britse popzanger Harry Styles. Daarom moet Ajax de wedstrijden om Europees voetbal afwerken in het Kras Stadion in Volendam.

Maandagochtend werd nog bekend dat supporters van FC Groningen juist niet naar Volendam mochten afreizen. Burgemeester Beukers nam dat besluit na rellen bij de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar van afgelopen zondag. De beslissing leidde tot veel onvrede onder FC-supporters en ook het competitiebestuur van de KNVB was niet blij met de beslissing.