1H: Be Quick zeker van nacompetitie, ruime zege Velocitas, late nederlaag ON

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - FC Surhuisterveen

“We hopen op meer, maar nacompetitie voor promotie is mooi. Daar hebben we vorig seizoen net naast gegrepen”, aldus Be Quick 1887 trainer Marco Sanders na de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Surhuisterveen.

Be Quick won tot nu toe alle zeven wedstrijden in de derde periode van de eerste klasse H en is alleen nog te achterhalen door Broekster Boys. Mocht dat gebeuren dan plaatst Be Quick zich via de reguliere stand alsnog voor het promotietoetje naar de vierde divisie.

Slap

Makkelijk ging het zeker niet tegen de Friese fusieploeg. De Groningers speelden slap en er waren veel slordigheden. Toch kreeg Be Quick de eerste kansen. Robbin van Kooten schoot in het zijnet en Yoran Cats mikte net over.

FC Surhuisterveen beet wel van zich af en het werd al snel duidelijk waarom de Friezen voorlaatste staan. De ploeg weet zich geen raad met de kansen. Lukas Nieuwenhuis, Rienk Bouma en Raoul Dijkstra mikten allemaal naast het doel van Frank Schilstra.

Be Quick kreeg in het laatste deel van de eerste helft de grootste kansen. Van Kooten stuitte op de Friese doelman Fincent van der Veen en Jasper Huizenga mikte vrijstaand net voorlangs. Toch kwam Be Quick op slag van rust op voorsprong. Pim Veltink werd onderuit getrokken en Vincent Pichel schoot de strafschop raak: 1-0.

Magneet

Na de pauze redde Schilstra Be Quick met twee fraaie reddingen op schoten van Nieuwenhuis. Daarna leek de Be Quick doelman een ballenmagneet op zijn bovenlijf te hebben, want Surhuisterveen schoot alles recht op Schilstra af. “Frank keept het hele jaar al hartstikke goed”, zei Sanders. “Het is echt heel erg fijn dat er een doelman staat waarvan je weet dat een bal wel heel erg goed ingeschoten moet worden, wil die er in gaan”.

Beslissing

Na 74 minuten kreeg Be Quick de eerste grote kans na rust. Jesper de Backer zette goed door, waardoor de Surhuisterveen defensie stuntelde. Pichel kreeg de bal zo maar in de voeten geschoven en die kon van net buiten het strafschopgebied simpel binnen tikken: 2-0. De Backer kreeg daarna zijn tweede gele en dus rode kaart omdat hij door ging op de keeper. “Een belachelijke kaart”, vond Sanders. “Ze gingen beide voor de bal en het was zeker niet de bedoeling dat Jesper hem zou blesseren”.

Matig

“Ik vond het echt een hele matige wedstrijd van onze kant”, zei Sanders na afloop. “Ik denk dat we met hard werken en er vol voor te gaan hem over de streep getrokken hebben. Maar voetballend was het één van de mindere wedstrijden van het seizoen”.

Sanders stak ook de hand in eigen boezem: “We deden het iets anders dan normaal. Het is ook mijn verantwoordelijkheid, maar het was nogal apathisch, we lieten ons aftroeven in de duels en de tweede bal, we reageerden in plaats van te anticiperen. Afgezien van ons speelplan moeten we dat toch goed voor elkaar hebben en dat was het in de eerste helft zeker niet”.

Be Quick bleef met nog twee speelrondes te gaan tweede op een punt van koploper LAC Frisia 1883. Volgende week speelt Be Quick uit tegen Dronten.

Be Quick 1887 – FC Surhuisterveen 2-0. 45. Vincent Pichel 1-0 (Strafschop). 74. Vincent Pichel 2-0. (Rood: Jesper de Backer, twee keer geel, 78.). Scheidsrechter: Demir Guberinic. Toeschouwers: 250.

Overige wedstrijden in 1H

LAC Frisia 1883 – Oranje Nassau 1-0

Het leek er lang op dat Oranje Nassau Be Quick een handje zou helpen met het veroveren van de koppositie, maar dat lukte toch niet. In de slotfase van de wedstrijd wist Tarik Bourakba de ploeg uit Leeuwarden toch aan de winst te helpen: 1-0.

ON bleef daardoor negende, maar nacompetitie tegen degradatie blijft dreigen. Volgende week speelt ON tegen Heerenveens Boys dat een plekje hoger staat.

Velocitas 1897 – Winsum 4-0

Velocitas won thuis overtuigend van degradatiekandidaat Winsum. Het werd 4-0. Winsum opende sterk, maar de paal en doelman Feike Spoor voorkwamen dat de gasten de voorsprong namen. Na een dik half uur wist Velocitas via Tim Sanders wel te scoren: 1-0.

Na de pauze maakte Velocitas korte metten met Winsum. Na een uur verdubbelde José Bello de score. Een kleine tien minuten later schoot Sam Wormmeester de 3-0 vanuit een vrije trap raak. Met een hakballetje bepaalde Sanders met zijn tweede voor de 4-0 eindstand. Velocitas blijft derde op twee punten van LAC Frisia en één van Be Quick. Velocitas speelt volgende week uit tegen Buitenpost.

GRC Groningen – Buitenpost 1-3

Het al gedegradeerde GRC Groningen verloor thuis met 3-1 van Buitenpost. Noel Buurma opende de score voor GRC. Maar na de pauze trokken de Friezen de wedstrijd naar zich toe.

Zaterdag beginnen alle wedstrijden in de eerste klasse H om 18.00 uur.