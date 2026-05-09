FC Lewenborg wint kraker van HFC’15 en gaat als koploper de laatste ronde in

FC Lewenborg won de topper bij HFC’15 (Foto Martijn Minnema)

FC Lewenborg won zaterdagmiddag de topper tegen HFC’15 met 1-2 en blijft daardoor met nog èèn wedstrijd te gaan koploper in de vierde klasse E. Volgende week kan de titel thuis tegen Lycurgus binnengehaald worden.



Koploper Lewenborg ging met 1 punt voorsprong op bezoek bij nummer twee HFC’15. Op het vinkentouw zaten SIOS en Poolster, met respectievelijk 1 en 2 punten minder dan Lewenborg. Een gelijkspel zou voor zowel HFC als Lewenborg als een nederlaag voelen want dan kon SIOS de koppositie pakken. Bij verlies van SIOS en puntverlies van Poolster kon Lewenborg vanmiddag bij winst al kampioen worden.

Voor rust was duidelijk te zien dat er veel spanning op zat. Weinig spektakel voor beide doelen, veel mislukte passes en vooral voetbal om de hotseknotsbegoniabokaal. De wedstrijd was redelijk in evenwicht, al had Lewenborg de meeste dreiging qua kansen en mogelijkheden. Gescoord werd er voor rust niet. De wedstrijd had een doelpunt nodig.



En dat doelpunt viel direct na rust en bleek de opmaat voor een zeer opwindende tweede helft. Binnen de minuut kwam Lewenborg op 0-1 toen Armando Kremer zichzelf vrij speelde en doel trof, 0-1. Zeven minuten later was het zelfs al 0-2. Een minuut nadat Brian de Wit namens Lewenborg een grote kopkans onbenut liet werd het alsnog 0-2. Het was opnieuw Armando Kremer die scoorde.

Op het uur was er rood voor Kane Copinga na een overtreding die hem zijn tweede geel opleverde en moest HFC’15 met 10 man verder. Wie dacht dat het daarmee beslist was kwam bedrogen uit. HFC toonde veerkracht en kwam al na vijf minuten in ondertal gespeeld te hebben op 1-2. Johan Honebeek knalde via de binnenkant paal raak.

Lewenborg werd er flink nerveus van, HFC had niks meer te verliezen en pompte de bal doorlopend richting de zestien van Lewenborg. Daar was het vrouwen en kinderen eerst en wegroeien geblazen. Zo bleef het bij veel dreiging maar bleven de grote kansen lang uit. Op de counter kon Lewenborg de beslissing ook niet forceren en dus bleef het bibberen voor Lewenborg en razend spannend.

Acht minuten voor tijd ontsnapte Lewenborg aan de desastreuze gelijkmaker. Een ongelukkige handsbal leverde HFC een vrij trap op een gevaarlijke plek op. De bal belandde op de bovenkant van de lat en viel recht naar beneden in de volle zestien. Op miraculeuze wijze ontsnapte Lewenborg tot twee keer toe bij rebounds van HFC die met iets meer pech de 2-2 had kunnen betekenen. Het geluk van de koploper.

Het bleef inclusief 8 minuten blessuretijd nog een dik kwartier billenknijpen voor Lewenborg, de ontlading was dan ook groot bij het eindsignaal. Volgende week thuis van Lycurgus winnen en dan is Lewenborg kampioen en terug in de derde klasse. Voor Lycurgus staat er niks meer op het spel. SIOS is de enig overgebleven concurrent, het won vanmiddag met 3-0 van De Heracliden en gaat volgende week op de bezoek bij De Fivel, dat staat voorlaatst.