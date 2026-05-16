FC Lewenborg kampioen na zege in stadsderby

De kampioenen van FC Lewenborg (foto’s Martijn Minnema)

In de vierde klasse E werd FC Lewenborg vanmiddag dankzij een 2-0 zege op stadsgenoot Lycurgus kampioen.

Na de zege van vorige week bij nummer twee HFC’15 was er nog èèn concurrent over. Dat was SIOS, dat speelde uit tegen De Fivel, voorlaatst in 4E, dus een overwinning was zeer waarschijnlijk nodig voor de titel. Dat moest gebeuren tegen de winnaar van de eerste periode, Lycurgus, in de titelstrijd al even afgehaakt.

SIOS stond lang eerste maar waar de Sauwerders punten begonnen te verliezen begon Lewenborg aan een reeks van zeven zeges op rij. De zevende betekende de titel.



Voor rust oogde het nog wat zenuwachtig, Lycurgus was met een bal op de lat nog het dichtst bij een doelpunt. De naar ON vertrekkende doelman Bootsma redde de aanstaande kampioen daarna nog door een gevaarlijke kopbal onschadelijk te maken. Daar wist Lewenborg wat kansjes en mogelijkheden tegenover te stellen. De beste kort voor rust toen Thomas Bosscher te zacht inschoot.



Tien minuten na rust werd het pad naar de titel ingeslagen, bij de tweede paal schoot Christo Schenkhuizen Lewenborg op 1-0. Een kleine tien minuten later kopte Brian de Witt tegen de paal en kort daarna leek Lewenborg recht op een penalty te hebben.

Lycurgus kon Lewenborg na rust niet meer verontrusten, Lewenborg had de controle en een kwartier voor tijd ook een marge van twee. Invaller Rai de Vries schoot van buiten de zestien de 2-0 binnen. Daarmee was het pleit beslecht.

Na het laatste fluitsignaal volgde een pitch invasion, vuurwerk, champagne en de schaal. Lewenborg is na twee opeenvolgende degradaties gepromoveerd en terug in de derde klasse waaruit het vorig seizoen in de nacompetitie degradeerde.