FC Groningen zet reuzenstap richting play-offs Europees voetbal met overwinning op NEC

FC Groningen heeft een gigantische stap gezet richting het behalen van play-offs voor Europees voetbal. In de eigen Euroborg werd zondagmiddag met 2-1 gewonnen van NEC.

Na de thuisnederlaag van vorige week tegen Excelsior (3-2) gaf FC Groningen het initiatief om plaats negen in de eredivisie uit handen. Een speelronde voor het einde heeft het dat initiatief echter weer volledig terug.

Groningen begon de wedstrijd als nummer tien van de competitie, terwijl NEC plek drie graag in de bezit wilde houden om volgend seizoen mee te doen in de voorrondes van de Champions League.

Omdat beide teams zoals gewoonlijk hoog druk zette op de tegenstander, kende de eerste helft een hoog tempo. Dat leidde niet automatisch tot mooi voetbal of grote kansen, maar zorgde er wel voor dat de spanning in de wedstrijd alleen maar verder steeg.

Het scheelde niet veel of de bezoekers uit Nijmegen hadden na een klein kwartier de voorsprong gepakt. Veteraan Bryan Linssen schoot de bal uit een onmogelijke hoek, op Roberto Carlos-achtige wijze, vanaf een meter voor de achterlijn met buitenkant rechts tegen de touwen.

In de blessuretijd van de eerste helft was het Groningen dat toesloeg. Younes Taha zette de bal voor vanaf rechts en Marco Rente schampte met het hoofd de bal die achter doelman Gonzalo Crettaz verdween.

Tweede helft

Waar een volle Euroborg vlak voor rust kon juichen, kon het dat zes minuten erna wederom. Na een combinatie met Taha kon de vrijstaande Tygo Land de bal van een meter of elf in het doel schuiven.

Even later kreeg Jorg Schreuders de mogelijkheid de wedstrijd te beslissen, maar oog in oog met Crettaz kon de uitgekomen NEC-goalie redden.

Een kwartier voor tijd kwam NEC terug in de wedstrijd nadat Darko Nejasmic een corner binnen kopte. Even ervoor kon een poging van invaller Danilo nog van de lijn worden gehaald door Thijmen Blokzijl.

NEC ging op jacht naar een gelijkmaker. Groningen hield lange tijd knap stand. Ook toen een andere invaller, Basar Önal, de gelijkmaker leek te maken. Het doelpunt werd opnieuw door de wedstrijdleiding geannuleerd.

Ook het doelpunt van Danilo, in de negentigste minuut, ging niet door. Via Schreuders kreeg Groningen in de blessuretijd de kans de derde Groninger treffer te maken, maar toen hij alleen op Crettaz afging schoot hij de bal naast het doel.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tygo Land (82’ Ryan Metu), Tika de Jonge; David van der Werff (69’ Travis Hernes), Younes Taha (69’ Wouter Prins), Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling NEC: Gonzalo Crettaz; Eliezer Dasa (60’ Basar Önal), Bram Nuytinck (60’ Brayann Pereira), Deveron Fonville; Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Philippe Sandler (60’ Danilo Pereira), Noé Lebreton; Kodai Sano; Bryan Linssen (71’ Youssef El Kachati), Tjaronn Chery (71’ Koki Ogawa)