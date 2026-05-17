FC Groningen winst op slotdag van Heracles Almelo en speelt play-offs voor Europees voetbal

FC Groningen heeft zich op de laatste speeldag van de eredivisie verzekerd van play-offs voor Europees voetbal. Waar Groningen vooraf wist dat het aan een punt genoeg zou hebben op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo, werd met 2-1 gewonnen.

De FC begon voor de zesde keer op rij met dezelfde elf namen aan de wedstrijd. Dat betekende een clubrecord en staat symbool voor het vertrouwen dat trainer Dick Lukkien in “zijn” basis heeft.

Dat vertrouwen betaalde zich al vroeg uit in Almelo. Na een poging van Thom van Bergen belandde de bal voor de bal van David van der Werff. De middenvelder was wel succesvol in de afronding en bezorgde Groningen in de vierde minuut de voorsprong.

Van tevoren wist Lukkien dat hij met zijn ploeg aan een punt genoeg zou hebben om plek negen en daarmee play-offs voor Europees voetbal veilig te stellen. Bij een nederlaag zou Sparta met drie punten in eigen huis tegen Excelsior over Groningen heen wippen.

Terwijl Groningen via Younes Taha mogelijkheden kreeg de score uit te bouwen, liep Sparta in het eerste kwartier van de wedstrijd in Rotterdam tegen een achterstand aan. De goed-nieuwsshow kwam voorlopig ten einde toen Tristan van Gils na een lange bal van achter ontsnapte aan de Groninger verdediging. Dies Janse kon de Heracles-aanvaller niet meer bijhalen en moest toezien hoe Etienne Vaessen door de benen gepasseerd werd.

Janse

Janse, die na een seizoen lang durend verhuur bezig is aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van de FC, zette tijdens de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen zijn goede vorm door. Behalve bij het ontsnappen van Van Gils, was de boomlange Zeeuw amper op een foutje te betrappen en toonde zich met uitstekende tackles en opbouwende kwaliteit wederom een belangrijke pion in de equipe van Lukkien.

Tien minuten voor rust ontsnapte Groningen aan een tegentreffer, toen een doelpunt van de thuisclub geen doorgang vond wegens buitenspel. Via twee keer Tika de Jonge en eenmaal Marvin Peersman waren er mogelijkheden nog voor rust een nieuwe voorsprong te pakken, maar het vizier stond in het Erve Asito niet altijd op scherp.

Tweede helft

Het goede nieuws stroomde na rust al snel weer binnen. Eerst maakte Excelsior de 2-0 tegen Sparta en even later bracht Tygo Land een nieuwe voorsprong op het scorebord. Op aangeven van Marco Rente rondde de PSV-huurling uitstekend af in de korte hoek en maakte zijn derde treffer van het seizoen. Vorige week tijdens de thuisoverwinning op NEC was de middenvelder ook al trefzeker.

Op Het Kasteel maakte Sparta al snel de aansluitingstreffer, maar op dat moment zat Groningen zeer stevig in het zadel. Van Bergen kreeg halverwege de tweede helft goede kansen om zijn ploeg nog comfortabeler te laten zitten, maar de clubtopscorer liet na de wedstrijd voortijdig te beslissen.

In de slotfase controleerde Groningen de wedstrijd kreeg het via Taha een nieuwe mogelijkheid op een derde treffer, maar hij kreeg zijn poging na een voorzet van Marvin Peersman niet op doel. Sparta kwam na een derde tegentreffer nog terug tot 3-2, maar stond uiteindelijk met lege handen.

Play-offs

FC Groningen sluit het reguliere seizoen af met een negende plaats en mag zich gaan opmaken voor play-offs voor Europees voetbal. Aanstaande donderdag speelt het in de halve finale een uitwedstrijd in Volendam tegen Ajax. Bij een overwinning wacht zondag de finale. Die wordt afgewerkt tegen de winnaar van het duel tussen FC Utrecht en sc Heerenveen. Ook een eventuele finale wordt buitenshuis afgewerkt.

Opstelling Heracles Almelo: Timo Jansink; Mimeirhel Benita, Mike te Wierik, Damon Mirani, Djevencio van der Kust; Jan Zamburek, Sem Scheperman; Tristan van Gilst, Thomas Bruns, Walid Ould-Chikh; Mario Engels

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tygo Land (74’ Rui Mendes), Tika de Jonge; David van der Werff (60’ Travis Hernes), Younes Taha (89’ Jismerai Dillema), Jorg Schreuders; Thom van Bergen (89’ Wouter Prins)