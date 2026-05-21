FC Groningen verliest in Volendam halve finale play-offs van Ajax

Het is FC Groningen niet gelukt om de finale van de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. Op bezoek bij Ajax, in het stadion van FC Volendam, werd met 2-0 verloren.

Groningen wist zich als nummer negen van de reguliere competitie voor het eerst sinds 2021 weer te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal en trof in de halve finale de nummer vijf van de competitie, Ajax.

Donderdagavond stond een ticket voor de finale van aanstaande zondag op het spel. De ploeg van Dick Lukkien maakte in het zonnige Volendam echter geen moment aanspraak op een overwinning.

Kras Stadion

Het duel werd gespeeld in het Kras Stadion. Ajax had geen rekening gehouden met het spelen van play-offs en stelde het stadion beschikbaar voor een reeks concerten van de Britse popzanger Harry Styles. Even was er ook sprake van een verbod op uitsupporters, maar uiteindelijk zat het uitvak vol met meegereisde FC Groningen-supporters.

Ajax maakte een gebrande indruk en klopte in het eerste deel van de wedstrijd een aantal keer op de deur. Een schot van Steven Berghuis ging over en een treffer van Mika Godts vond geen doorgang wegens buitenspel.

Halverwege de eerste helft was het na een voorzet van rechts van Godts wel raak. Davy Klaassen kopte de bal bij de eerste paal achter Etienne Vaessen.

Van Bergen

In een fase waarin FC Groningen moest waken dat het duel niet al in de eerste helft gespeeld zou zijn, raakte het ook nog eens clubtopscorer Thom van Bergen kwijt. De aanvaller moest na ruim een half uur de strijd staken met een blessure en werd vervangen door Brynjólfur Willumsson.

De FC moest het ook al doen zonder Younes Taha. De aanvallende middenvelder kreeg in dienst van FC Twente tijdens de play-offs van vorig seizoen twee gele kaarten en had nog een wedstrijd schorsing tegoed.

Vlak voor en vlak na rust ontsnapte Groningen aan een verdubbeling van de achterstand. Een treffer van Wout Weghorst ging niet door wegens buitenspel, terwijl Vaessen goed optrad bij een levensgrote kans voor diezelfde Weghorst.

De beslissing

Enkele minuten later ging de wedstrijd wel het slot in, toen Jorthy Mokio knap afrondde van buiten de zestien. Halverwege de tweede helft was er weer even hoop in de Groningse harten toen Willumsson een voorzet van Marco Rente binnenwerkte, maar na inmenging van de VAR bleef Groningen op nul staan.

In de slotfase bleef Groningen proberen, maar verder dan een licht veldoverwicht en een afstandspoging van invaller Mats Seuntjens kwam het niet.

Voor FC Groningen zit het seizoen erop. De Amsterdammers mogen zondag in de finale aantreden tegen de winnaar van de andere halve finale tussen FC Utrecht en sc Heerenveen.

Opstelling Ajax: Maarten Paes; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Lucas Rosa; Jorthy Mokio, Davy Klaassen (83’ Takehiro Tomiyasu), Sean Steur (61’ Youri Regeer); Steven Berghuis (71’ Maher Carrizo), Wout Weghorst (71’ Kasper Dolberg), Mika Godts

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (66’ Wouter Prins); Tika de Jonge, Tygo Land (76’ Rui Mendes); Travis Hernes (66’ Ryan Metu), David van der Werff (66’ Mats Seuntjens), Jorg Schreuders; Thom van Bergen (31’ Brynjólfur Willumsson)