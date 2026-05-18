FC-supporters niet welkom bij play-off tegen Ajax, supporters willen demonstreren in Volendam (update)

In eigen huis wist FC Groningen dit seizoen met 4-0 te winnen van de Almeloërs. Foto: sportfotoagency.com

FC Groningen heeft maandagochtend bericht gekregen dat haar supporters aankomende donderdagavond niet welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Ajax in Volendam. De club noemt het besluit onaanvaardbaar en beraadt zich op verdere stappen. Verschillende supportersclubs doen hetzelfde.

De play-offwedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat het stadion van Ajax in gebruik is voor concerten van de Britse popzanger Harry Styles. Daarom moet Ajax de wedstrijden om Europees voetbal afwerken in het Kras Stadion in Volendam.

Zondagavond is door de lokale driehoek (politie, openbaar ministerie en burgemeester Rick Beukers) van Volendam besloten dat supporters van FC Groningen niet welkom zijn. FC Groningen heeft inmiddels het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Supporters willen toch naar Volendam

FC Groningen heeft inmiddels het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld en beraadt zich op eventuele vervolgstappen van de driehoek. “We gaan een demonstratie aanmelden op donderdag in Volendam”, schrijft de supportersclub in een reactie. Ook beraden we ons op een kort geding, want deze wedstrijd moet nu omgedraaid worden!”

De Noordtribune (de fanatieke aanhang van FC Groningen) laat weten het aanmelden van een demonstratie niet af te wachten en gewoon naar Volendam te gaan: “Probeer je ons te weren, dan komen we juist.”