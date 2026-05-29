FC Groningen presenteert nieuw thuisshirt voor komend seizoen

Nadat donderdag de nieuwe sponsorconstructie en shirtsponsor ‘Groningen Home of Talent’ werd gepresenteerd op het dak van het Forum, maakte FC Groningen vrijdag bekend in welk shirt de club komend seizoen speelt.

In de vertrouwde kleuren groen en wit zijn de groene banen langer op het nieuwe shirt dan op het tenue van afgelopen seizoen. De kleuren wit-groen-wit zijn terug te zien in de kraag, op de mouwen van het shirt en aan de bovenkant van de kousen.

Zoals bekend maakt Autokan plek vrij voor Groningen Home of Talent op de voorkant van het tenue voor de heren. De dames behouden ICT-bedrijf Red Bear als hoofdsponsor. De letter G uit het clublogo komt terug in de hele kledinglijn van komend seizoen. Het eerste logo van FC Groningen staat niet alleen op de borst, maar ook achter in de nek van het shirt tussen de groene banen en voorop de broekband.

Fans kunnen het nieuwe herenshirt nu direct kopen in de webwinkel van FC Groningen, de fanshop en geselecteerde winkels in de provincie. Op het vrouwenshirt moeten fans nog even wachten, maar het damestenue is wel al te bestellen in de webwinkel van FC Groningen.