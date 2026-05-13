FC Groningen neemt 17-jarige jeugdspeler Christopher Fafiani over van Vitesse

FC Groningen heeft de 17-jarige Christopher Fafiani gecontracteerd. De rechtervleugelverdediger komt over van Vitesse.

In de Euroborg tekende Fafiani een verbintenis tot de zomer van 2029. Fafiani sluit komend seizoen aan bij FC Groningen onder-21.

Fafiani begon op 4-jarige leeftijd met voetballen in Amsterdam en viel, na een verhuizing, al snel op bij Vitesse. In Arnhem doorliep de inmiddels 17-jarige vleugelverdediger de gehele jeugdopleiding, van de Onder-12 tot en met de Onder-21.

“Dit is een mooie stap voor mij”, verklaart Fafiani over de transfer. “Bij FC Groningen kan ik mezelf verder ontwikkelen. Hier krijgt de jeugd de kans door te stromen naar de eerste selectie. Waar ik mezelf nog in wil verbeteren, is rustiger worden aan de bal. Daarnaast wil ik ook graag werken aan mijn voorzet.”