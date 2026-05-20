FC Groningen met zelfvertrouwen richting Volendam voor treffen tegen Ajax

FC Groningen neemt het donderdagavond op tegen Ajax voor een ticket voor Europees voetbal. Groningen wist met een negende plek in de Eredivisie de play-offs voor Europees voetbal te halen en treft daarin de nummer vijf Ajax, dat tot nu toe een tegenvallend seizoen kent.

Dick Lukkien mist aanvoerder Stije Resink en spits Oskar Zawada al langere tijd en heeft voor het duel tegen Ajax ook niet de beschikking over Younas Taha vanwege een schorsing. Marvin Peersman is nog een twijfelgeval voor het duel in Volendam; hij raakte licht geblesseerd tijdens het laatste duel tegen Heracles Almelo.

FC Groningen kan, na eerdere berichten deze week, toch beschikken over een vol uitvak. Eerder was besloten dat uitsupporters niet welkom waren bij het duel, maar deze beslissing is teruggedraaid. “Ik denk dat onze supporters ons een extra boost kunnen geven op het veld als zij erbij zijn. In welk stadion dan ook, ze zijn altijd goed te horen”, aldus middenvelder Tika de Jonge.