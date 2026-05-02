FC Groningen krijgt forse dreun in strijd om play-offs Europees voetbal

FC Groningen heeft een flinke tik opgelopen in de jacht op play-offs voor Europees voetbal. In de eigen Euroborg werd met 3-2 verloren van laagvlieger Excelsior.

De Euroborg kreeg al na twee minuten spelen het eerste doelpunt gepresenteerd. Een hoekschop van David van der Werff werd bij de tweede paal binnen gekopt door de uitstekend ingelopen Tika de Jonge.

De bezoekers uit Rotterdam leken wakkergeschud door de vroege tegentreffer en kregen in de beginfase meerdere kansen om de score al snel weer gelijk te trekken. Met dank aan doelman Etienne Vaessen en verdediger Marco Rente, die beiden zeer attent optraden bij mogelijkheden voor Excelsior, bleef de Groningse voorsprong standhouden.

Nadat de storm van de beginfase een kwartiertje was gaan liggen, kreeg Groningen kansen om de score verder uit te breiden. Younes Taha had iets te veel tijd nodig oog-in-oog met Excelsior-doelman Stijn van Gassel en stond toe dat hij werd bijgehaald door een verdediger en zag zijn kansrijke poging van richting veranderd worden en naast het doel verdwijnen.

Tien minuten voor rust werd een goede poging van binnen de zestien van spits Thom van Bergen door diezelfde Van Gassel gepareerd. Waar Groningen de kansen liet liggen, sloeg Excelsior even later toe. Aanvoerder Casper Widell kon vrij inkoppen toen de defensie van Groningen niet optrad bij een corner van de linkerkant.

Tweede helft

Net als in de eerste helft kwam Groningen ook in de tweede helft vroeg op voorsprong. Met een goede steekpass bediende De Jonge de dieplopende Taha, die rustig bleef en de bal in het net schoof.

Doordrukken lukte ook niet in het tweede bedrijf. Dersensili Sanches Fernandes was op het uur gevaarlijk, maar schoot de bal na een goede actie net voorlangs. Even later was het wel raak voor de Excelsior-aanvaller, die na een lange bal van achteruit ontsnapte aan de defensieve lijn van Groningen en de bal netjes langs Vaessen schoof.

Groningen ging op jacht naar een derde voorsprong, maar kreeg in de slotfase de deksel op de neus. Opnieuw werd de verdediging op snelheid geklopt en nu was het Gyan de Regt die oog-in-oog met Vaessen knap afrondde.

Door de nederlaag zakt FC Groningen naar de tiende plaats in de eredivisie met 42 punten uit 32 wedstrijd, evenveel als nummer negen Sparta, dat een wedstrijd minder speelde. Groningen moet negende worden wil het aan het einde van de reguliere competitie play-offs voor Europees voetbal spelen.

Volgende week staat de thuiswedstrijd met N.E.C. op het programma. Een week later wordt de reguliere competitie afgesloten met een uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen, Marco Rente (87’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tygo Land (71’ Brynjólfur Willumsson), Tika de Jonge; David van der Werff (56’ Ryan Metu), Younes Taha (87’ Mats Seuntjens), Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling Excelsior: Stijn van Gassel; Rick Meissen, Casper Widell, Lewis Schouten, Arthur Zagré; Noah Naujoks (77’ Jerroldino Bergraaf, 88’ Mike van Duinen), Lennard Hartjes (77’ Adam Carlen), Irakli Yegoian; Dersensili Sanches Fernandes (85’ Ilias Bronkhorst); Gyan de Regt, Emil Hansson (60’ Szymon Włodarczyk)