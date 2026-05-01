Extinction Rebellion voert actie bij ABN AMRO vanwege fossiele energie

De Groningse afdeling van Extinction Rebellion (XR) heeft vrijdag actie gevoerd bij het kantoor van ABN AMRO aan de Grote Markt.

De klimaatactivisten hoopten dat klanten van de bank gaan overstappen naar een andere bank, omdat XR vindt dat de bank te weinig doet qua beleggen in duurzaamheid.

“ABN heeft op haar site de mond vol van het reduceren van de koolstofintensiteit, maar stopt nog 79 procent van haar energiekredieten in fossiel”, aldus XR. “Daarnaast zijn publicaties van de bank niet helder over mensenrechtenschendingen, terwijl dit van de VN wel moet.”

Het lukte XR overigens om enkele klanten van de bank te laten overstappen.