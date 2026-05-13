Expertisecentrum stelt: ‘Vallen steenstrips van Ring-Zuid was te voorkomen als richtlijnen waren gevolgd”

Foto: Joris van Tweel

Het loslaten van steenstrips boven de Julianabrug en op andere plekken langs de zuidelijke ringweg had eenvoudig voorkomen kunnen worden als de geldende richtlijnen waren gevolgd.

Dat stelt voorzitter Jan Harms namens het Stichting Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips. “Voorafgaand aan dit project is advies gevraagd bij een van onze leden,” zegt Harms. “Die hebben direct aangegeven dat de voorgestelde bevestigingsmethode grote risico’s met zich meebracht. Helaas is precies dat scenario werkelijkheid geworden.”

Vallende steenstrips

Daarmee duidt Harms op de incidenten rond de gevelbekleding langs de zuidelijke ringweg van de afgelopen maanden. Rijkswaterstaat voert op dit moment een ‘systematisch onderzoek’ uit naar de loslatende gevelbekleding, nadat eind maart een plaat van de Julianabrug viel, die bijna een aantal roeiers raakte. Kort na het incident werden al meerdere gevelplaten met steenstrips van de Julianabrug gehaald. Ook van de viaducten over de Van Iddekingeweg en de Laan Corpus den Hoorn werd bekleding verwijderd.

Rijkswaterstaat liet begin april al weten dat gevaar voor weggebruikers en voorbijgangers niet meer aan de orde is. Maar de wegbeheerder breidde het onderzoek wel uit naar alle gevelbekleding van kunstwerken (viaducten, tunnels en andere bouwwerken) langs de ringweg. Alle platen boven of nabij de weg zijn al onderzocht. Nu is ook de rest van de gevelplaten aan de beurt voor inspectie. Ook wordt de bevestigingsmethode nader bekeken en worden er, waar nodig, direct aanvullende maatregelen getroffen. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe de bekleding van de viaducten hersteld kan worden en wie daarvoor moet gaan betalen.

‘Ze hadden het kunnen weten’

Volgens Harms, woonachtig in Vries en met jarenlange ervaring op het gebied van afbouw en gevelisolatie, hadden de steenstrips nooit op deze wijze aangebracht mogen worden zoals bouwcombinatie Herepoort dat deed. De toegepaste methode voldoet dan ook niet aan de geldende bouwrichtlijnen, aldus Harms, die stelt dat Herepoort hier vooraf op gewezen heeft: “Ze hadden kunnen weten dat deze werkwijze onveilig was.”

Harms stelt verder dat steenstrips direct plakken op beton eigenlijk niet mogelijk is. Daarvoor hoort eigenlijk een zogenaamde ‘hechtbrug’ tussen, een tussenplaat die zorgt voor een stevige bevestiging. Dat had Herepoort kunnen weten, stelt Harms. Maar een gebrek aan kennis is volgens de organisatie nog vaak een probleem: “Toen ik hoorde dat bij zo’n toonaangevend project voor steenstrips werd gekozen, was ik aanvankelijk trots. Maar toen onze adviezen werden genegeerd en men vasthield aan een onveilige applicatiemethode, zag ik de bui al hangen. Het gevaar, de schade en de kosten die nu ontstaan, waren volledig te voorkomen geweest.”