Excelsior volgende opponent voor FC Groningen in strijd om play-offplekken

FC Groningen ontmoet zaterdagavond in de Euroborg in de jacht op Europees voetbal Excelsior uit Rotterdam.

FC Groningen staat op de daarvoor minimaal benodigde negende plek, maar Sparta hijgt FC Groningen met nog drie speelrondes flink in de nek.

Excelsior heeft ook nog grote belangen. De Kralingers staan veertiende en moeten punten zien te pakken om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen.

Bij FC Groningen ontbreken aanvoerder Stije Resink en spits Oskar Zawada met langdurige blessures. Reserve doelman Hidde Jurjus is er met een lichte blessure ook niet bij.

FC Groningen – Excelsior begint zaterdagavond om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.