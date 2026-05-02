Esserbergstadion van Be Quick 1887 decor voor finale noordelijke districtsbeker

Foto Andor Heij. Esserbergstadion Be Quick 1887

Het Esserbergstadion van Be Quick 1887 in Haren wordt het decor voor de finale van de noordelijke districtsbeker tussen FC Surhústerfean en HZVV op woensdagavond 13 mei.

De wedstrijd zou eerst gespeeld worden bij d’Olde Veste ’54 in Steenwijk, maar de club zag daar om ‘veiligheidsredenen rondom het veld’ later vanaf. “Ik ben er nog nooit geweest, maar ze hebben bijvoorbeeld geen tribune en er wordt veel publiek verwacht”, zegt Loed Nieveen, die de wedstrijdzaken bij Be Quick 1887 organiseert.

“We werden donderdag door Surhuisterveen gebeld of de finale bij ons gespeeld kon worden”, aldus Nieveen. “Nog voordat ze onze voorzitter belden had ik al contact opgenomen met de kantine commissie en die had binnen een half uur de bezetting van het clubhuis voor die avond rond”.

Ook HZVV vond de Esserberg een prima locatie, waaorp de KNVB goedkeuring verleende. “Dinsdagavond komt Surhuisterveen langs om de zaken rond de wedstrijd te regelen, want zij zijn de organiserende vereniging”, vervolgt Nieveen. “Ze verwachten dat er tweeduizend mensen komen. Die kunnen er bij ons makkelijk in”. De capaciteit van het Esserbergstadion is naar schatting 12 duizend.

FC Surhústerfean komt komende zaterdag weer bij Be Quick langs, maar dan in competitieverband in de eerste klasse H. Be Quick kan zich in die wedstrijd in ieder geval verzekeren van nacompetitievoetbal voor promotie naar de vierde divisie.