Esserberg zondag toneel van groot jeugdtoernooi met diverse profclubs

Loed Nieveen schenkt ranja in voor de jeugdspelers bij Be Quick 1887.

Het sportpark de Esserberg aan de Rijksstraatweg in Haren is komende zondag het toneel van een groot jeugdvoetbaltoernooi met diverse topclubs, georganiseerd door Be Quick 1887.

Het gaat om de derde editie van het Loed Nieveen toernooi. Nieveen is de ‘supervrijwilliger’ van Be Quick. In drie leeftijdscategorie strijden de voetbalclubs om de prijzen. Het gaat om onder 13, onder 14 en onder 15. Er doen enkele profclubs mee, zoals FC Groningen, Heerenveen, FC Volendam en FC Emmen. Ook topamateurs als AFC uit Amsterdam en de Koninklijke HFC uit Haarlem en natuurlijk Be Quick zelf zijn zondag aanwezig.

Druk

“Het gaat druk worden”, aldus Nieveen zelf. “Er komen alleen al 48 elftallen uit het hele land met hun begeleiding en ook komen er veel ouders. Ik verwacht minstens tweeduizend mensen”.

“We spelen op alle velden van de Esserberg. Ook de velden en kleedkamers van Helpman worden gebruikt”, vervolgt Nieveen. “De eerste wedstrijden beginnen om 9.15 uur en de finales zijn rond 17.00 uur. Daarna volgt nog de prijsuitreiking”.

Het Loed Nieveen toernooi wordt een blijvertje, want de Klimaatgroep Nederland is voor de komende vijf jaar hoofdsponsor.

Op zaterdag 22 augustus organiseert Be Quick een toernooi voor O-11 en O-12 elftallen. Werder Bremen, Willem II, Volendam, Heerenveen, FC Groningen en uiteraard Be Quick zelf zijn enkele aanwezigen.