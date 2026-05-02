Enthousiasme over Slopestyle Super League: “Goed voor de bruisende sportstad die je wilt zijn”

Goed voor de stad, goed voor de economie en vooral een enorme impuls voor de ontwikkeling van de urban sports. Red Bull heeft afgelopen week het parcours bekendgemaakt van de Slopestyle Super League, die in juli in de Groningse binnenstad zal plaatsvinden. Het evenement kan op veel enthousiaste geluiden rekenen.

“Dat het evenement naar Groningen komt, was al bekend, maar ik kan me voorstellen dat mensen nu het parcours bekend is pas echt een idee hebben wat er precies gaat gebeuren”, vertelt Keanu de Plaa. De Plaa is BMX-docent en is naast zijn fietscrossbaan in Beijum te vinden op allerlei evenementen in het land om workshops te geven. “De Slopestyle Super League kende ik al vanuit andere steden, zoals Neurenberg. Dat is ontzettend spectaculair. Dat dit nu in Groningen plaats gaat vinden, is zo enorm vet. Dit gaan we ook maar één keer meemaken. Je kunt er op rekenen dat ik hier bij aanwezig ben; dit wil ik van dichtbij zien.”

Een combinatie van mountainbike en BMX

Bij het evenement komen 21 deelnemers uit Europa in actie op drie grote banen die op en rondom de Grote Markt worden opgebouwd. Uit de beelden van het parcours die afgelopen week werden gedeeld blijkt dat bij één van de banen op het dak van Werkman gestart wordt, waarna de baan voor het Stadhuis langsloopt en uitnodigt tot verschillende stunts en tricks.

“Is het BMX?”, herhaalt De Plaa de vraag. “Eigenlijk is het een combinatie van een mountainbike en BMX. Er wordt gebruik gemaakt van een grotere fiets. De snelheid komt bij het mountainbiken vandaan: het via smalle bergpaadjes naar beneden suizen. Maar de jumps hebben hun oorsprong gevonden bij het BMX’en. Doordat de fiets wat groter is, kunnen de sprongen en jumps ook veel groter zijn. Het gaat heel vet worden.”

Kansen voor de ondernemers

Cor Dijkstra, tijdelijk voorzitter van de Groningen City Club (GCC), ziet veel potentie: “Dit is een fantastisch evenement met veel kansen en mogelijkheden. Inhoudelijk weten we nog niet genoeg om per sector te kunnen beoordelen wat de precieze kansen en uitdagingen zijn voor ondernemers in de stad. Ik denk ook dat het moeilijk is om daar nu al iets algemeens over te zeggen, omdat elke ondernemer natuurlijk anders is. Wel is het zo dat de ondernemers op de Grote Markt al volop in gesprek zijn met de organisatie om de mogelijkheden te bespreken. Wat wel heel mooi is, is dat Groningen er goed op staat als dit type evenementen naar ons toekomt. Dat is heel waardevol.”

D66: een bruisende sportstad

Dat zegt ook Jim Lo-A-Njoe van D66. Het raadslid heeft sport in de portefeuille en draagt de urban sports een warm hart toe. “Voor Groningen is dit geweldig. Het is overigens ook iets waar wij als D66 al jarenlang op aansturen. Wij willen graag dat Groningen een bruisende stad wordt op het gebied van sport en cultuur. Ons doel is dat er eens in de twee jaar een groot urban sportevenement naar Groningen komt, met daarnaast een ander groot evenement. Dat zou bijvoorbeeld een WK wielrennen kunnen zijn.”

Toch plaatst Lo-A-Njoe een kanttekening bij de planning. “Wat ik wel jammer vind, is dat dit specifieke evenement in de zomervakantie plaatsvindt. Veel inwoners zullen dan wellicht op vakantie zijn. Aan de andere kant zal dit juist ook weer extra bezoekers en toeristen trekken, dus economisch is het van grote waarde.”

Maximale impact

Lo-A-Njoe hoopt daarnaast dat er stevig wordt ingezet op side-events. “Waar het nu vooral over gaat, is dit grote toernooi. In het verlengde daarvan zou het natuurlijk mooi zijn als er wat side-events ontstaan. Dat jij en ik bijvoorbeeld ook kennis kunnen maken met het beoefenen van deze sport, en dat ook juist kinderen die mogelijkheid krijgen. Dat is vooral een wens voor de toekomst. Ik kan me voorstellen dat zoiets op korte termijn niet meer te realiseren is, maar we hopen dat hier in de toekomst meer op wordt ingezet, zodat een evenement maximale impact heeft en bijdraagt aan de brede welvaart. Daar geloven wij als partij echt in.”

Volgens het raadslid profiteert iedereen daarvan: de economie floreert en je zet mensen aan om te gaan sporten. Lo-A-Njoe ziet hierbij ook een rol weggelegd voor betere samenwerking buiten de gemeentegrenzen. “Ik denk dat we op dit vlak meer kunnen samenwerken met de provincie en omliggende gemeenten. Ik heb dat bij de discussie rond de ijsbaan op Kardinge ook gezegd: dat we dit samen op moeten pakken vanwege de regiofunctie. Ik vind het jammer dat onze gemeente zich op dat vlak dan toch wat te groot voelt en het allemaal zelf wil gaan doen, terwijl je samen juist veel sterker staat bij het neerzetten van zulke grote evenementen.”

Belangstelling in de lift

Keanu de Plaa is het daarmee eens en verwacht een enorme stimulans voor de lokale sportbeoefening. “Terwijl ik met je spreek, sta ik in Leeuwarden om een BMX-les te geven. Ik merk aan alles dat de sport in de lift zit. Met een groot evenement dat nu naar onze binnenstad komt, zal die belangstelling alleen maar groter worden. Kinderen gaan straks in juli tegen hun ouders zeggen dat ze dit ook willen. En dat kan dus, want de sport wordt gewoon in Groningen beoefend. Ik verwacht dan ook veel drukte en belangstelling bij de banen in de wijken, en daar ben ik alleen maar blij mee.”