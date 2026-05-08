Einde kerstafdeling bij Tuinland na overname door Ranzijn

Foto via Google Maps - Streetview

Tuincentrumketen Tuinland, met onder meer een vestiging aan de Peizerweg, wordt overgenomen door Ranzijn. Het bedrijf uit Alkmaar, dat in zijn eigen winkels naast tuinartikelen vooral veel focust op dierenartikelen en zelf dierenartsenpraktijken heeft in zijn filialen, wil de formule zo snel mogelijk doorvoeren in alle vestigingen.

Volgens RTV Drenthe is het personeel van Tuinland donderdagavond ingelicht over de overname tijdens een bijeenkomst. Het hoofdkantoor in Assen gaat op den duur dicht en een deel van de medewerkers aldaar en in de vestigingen zal gaan vertrekken.

Ranzijn heeft nu al zestien vestigingen, voornamelijk in de Randstad. De komende tijd worden de vestigingen omgebouwd en de Tuinland-winkel aan de Peizerweg is als een van de eersten aan de beurt. Of ook in de Groningse winkel een dierenartsenpraktijk komt, is nog niet helemaal zeker, maar het bedrijf wil dat wel graag. De winkel wil zich daarnaast minder richten op randzaken als huisdecoratie en meer op de dierenafdeling, waardoor waarschijnlijk op den duur ook de bekende kerstafdeling tijdens de feestdagen niet terugkeert.

Tuinland bestond in enige vorm al sinds 1919 in Assen. Het was enige tijd opgenomen in de Intratuin-formule, maar was de afgelopen twintig jaar weer zelfstandig onder de naam Tuinland. Het bedrijf raakte twee jaar geleden in opspraak, na berichtgeving over een angstcultuur vanuit het directie-echtpaar naar het personeel. De directie deed daarop een stap terug, waarna de arbeidsinspectie concludeerde dat de werksfeer aanzienlijk verbeterde. De eigenaren van Tuinland krijgen geen rol binnen Ranzijn.