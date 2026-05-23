Eerste zomerse dag van het jaar een feit in Groningen: “De uitersten zijn best wel zeldzaam”

De eerste officiële zomerse dag van het jaar is zaterdag een feit in Groningen. Halverwege de middag werd er op het KNMI-station in Eelde een temperatuur van 28,3 graden gemeten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de eerste zomerse dag van het jaar daarmee wel wat aan de late kant in vergelijking met eerdere jaren.

“De afgelopen jaren zag je eind april of begin mei vaak al de eerste aanzetten richting een zomerse dag”, vertelt Kamphuis. “Dat het dit jaar wat later valt, heeft te maken met een lagedrukgebied dat lange tijd bij IJsland geparkeerd lag. Dit systeem week niet van zijn plaats, waardoor koudere lucht vanaf het Poolgebied onze contreien kon bereiken. Want om even in herinnering te brengen: het is nog maar een week geleden dat we te maken hadden met maximumtemperaturen die rond de 9 graden lagen.”

Uiteindelijk ging het lagedrukgebied toch aan de wandel. Kamphuis: “Het heeft plaatsgemaakt voor een hogedrukgebied boven Duitsland. Dit systeem trekt warme lucht vanuit Frankrijk aan, waardoor wij nu te maken hebben met subtropische lucht. De uitersten in deze periode zijn dan ook bijzonder: vorige week nog 9 graden, en nu zomerse waarden. Dat kom je niet zo vaak tegen.”

Regionaal zelfs tropisch

Op veel KNMI-stations in het land viel de eerste zomerse dag vrijdag al. Op deze zaterdag is bovendien de eerste regionale tropische dag een feit. Het station in het Limburgse Ell noteerde halverwege de middag 30,5 graden en het Oost-Groningse Nieuw Beerta kwam tot 29,6 graden. Kamphuis: “Nieuw Beerta ligt natuurlijk nog wat verder landinwaarts en pakt daardoor net iets hogere waarden, maar in mijn eigen tuin in de stad noteer ik vanmiddag ook al 28,5 graden.”

De grote vraag is of het warme weer de komende dagen standhoudt. “Tijdens Pinksteren blijft het in elk geval aangenaam weer”, blikt de weerman vooruit. “Op Pinksterzondag wordt het een graad of 23. Op Pinkstermaandag kan het mogelijk weer wat warmer. Daarna volgt er een thermisch dipje op dinsdag en woensdag, maar liefhebbers van zonnig en zomers weer hoeven niet te treuren. Dit dipje is tijdelijk; op de lange termijn keert het zomerse weer snel terug. Dat is trouwens ook goed voor de natuur. Na de regen van de afgelopen periode zie je dat het groen door deze warmte echt explodeert.”