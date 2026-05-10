Eerste Vrijheidsmaaltijd Binnenstad-Oost smaakt naar meer: “Laten we wat meer naar elkaar omkijken”

De Vrijheidsmaaltijd die afgelopen week voor het eerst gehouden werd in buurtcentrum Sint Jan in de wijk Binnenstad-Oost smaakt naar meer. Dat zegt voorzitter Amrut Sijbolts van de buurtvereniging. “Het blijkt ontzettend waardevol om elkaar op deze manier te ontmoeten.”

“Het is een groot succes geworden”, vertelt Sijbolts. “We hadden plaats voor veertig bewoners en die plekken waren nagenoeg allemaal bezet. Samen hebben we de Vrijheidssoep genuttigd.” Deze soep was dit jaar ontwikkeld door Janny van der Heijden (bekend van Heel Holland Bakt) en bestond uit een romige wittebonensoep met gember en kokosmelk. “Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Een cateringbedrijf bood daarnaast een volledige maaltijd aan, zodat we gedurende de avond echt uitgebreid met elkaar in gesprek konden gaan.”

Dialoog

Dat gesprek gebeurde aan de hand van stellingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Vervolgens zie je dat de discussie aan de ene tafel wat heftiger is dan aan de andere. Maar wat mensen heel duidelijk vonden: meer solidariteit in de wijk is welkom. Dat we elkaar wat meer helpen en naar elkaar omkijken. Daarbij werd ook de link gelegd met het wereldtoneel, waarbij de polarisatie op lokaal niveau als zorgelijk werd omschreven.”

Ook de landelijke politiek kwam ter sprake. “Inwoners volgen de debatten in de Tweede Kamer. Zij zien dit bijvoorbeeld voorbij komen in de journaals op televisie. Men vindt het een slecht voorbeeld hoe politici soms persoonlijk op elkaar reageren en voorstellen direct afbranden. De algehele teneur is dat de samenleving verhardt. Aan de andere kant hoorde ik ook een hele mooie uitspraak: ‘Laten we niet te veel achteruitkijken, maar vooral vooruit naar het goede en het mooie dat nog verborgen ligt’.”

Vrijheid is niet onbeperkt

Tijdens de avond hield Sijbolts zelf een toespraak waarin hij de diepere betekenis van het samenzijn onderstreepte. Hij hield de aanwezigen voor dat vrijheid geen abstract begrip is, maar een dagelijkse opdracht.

“Vrijheid is de ruimte om jezelf te zijn, zolang je die ruimte ook aan een ander geeft”, aldus Sijbolts in zijn speech. “Het is de basis van onze democratie, maar ook de basis van ons samenleven. In Nederland mag je je mening delen en meedoen aan het publieke debat, maar altijd met respect voor de ander. Jouw vrijheid mag niet ten koste gaan van die van iemand anders. We mogen die vrijheid juist gebruiken om met liefde voor elkaar te zorgen.”

Stolpersteine

Vanwege het grote succes wordt er al nagedacht over een vervolg. “Verbinding wordt duidelijk op prijs gesteld en ook eenzaamheid speelt in onze wijk een rol. Dergelijke avonden helpen daarbij. We denken na of we in de toekomst vaker thema-avonden kunnen organiseren, misschien met een spreker of muziek, om de dialoog gaande te houden.”

Daarnaast gaat de wijk serieus werk maken van het plaatsen van nieuwe Stolpersteine. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vanuit de wijk diverse Joodse inwoners weggevoerd. Sijbolts: “Een deel van hen wordt al herinnerd met een steen, maar voor een groot aantal anderen geldt dat nog niet. Het is heel mooi dat een oproep hiertoe tijdens de maaltijd op flink wat belangstelling kon rekenen. Met dergelijke stenen maken we de geschiedenis inzichtelijk. Het is belangrijk dat we uiteindelijk iedereen een gezicht kunnen geven.”

