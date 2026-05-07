Eerste Statiegeld Retourshop geopend in Paddepoel

Foto: Slanephotography

In winkelcentrum Paddepoel is vandaag een Statiegeld Retourshop geopend. Bezoekers kunnen er statiegeldflessen en -blikjes op verschillende manieren inleveren.

De nieuwe inleverwinkel beschikt onder meer over een zogenoemde bulkmachine. Daarmee kunnen in één keer tot honderd verpakkingen worden ingeleverd. Voor mensen die kleinere aantallen willen retourneren, zijn er ook reguliere statiegeldautomaten aanwezig.

Bezoekers kunnen ervoor kiezen het statiegeld contant uit te laten betalen of via een Tikkie te ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om het bedrag te doneren aan het Ronald McDonald Huis.

Volgens de organisatie moet de Retourshop het makkelijker maken om statiegeldverpakkingen snel en eenvoudig in te leveren. In de winkel is ook een handwasgelegenheid aanwezig.