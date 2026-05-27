Eerste profcontract aan Jesper Mosselaar (21) uit Hoogkerk bij FC Groningen

FC Groningen heeft Jesper Mosselaar vastgelegd. De 21-jarige verdediger uit Hoogkerk tekende in Euroborg een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Mosselaar speelt komend seizoen in FC Groningen Onder-21. Hij is aanvoerder van het team, dat als najaarskampioen nog kans maakt op promotie naar de tweede divisie.

Naast zijn voetbalcarrière wordt Mosselaar komend seizoen hoofdtrainer van HFC’15 Onder-19. De linksbenige verdediger begon met voetballen bij HFC’15 in Hoogkerk.

In 2016 stapte hij over naar FC Groningen Onder-12. Twee jaar later vertrok hij uit de jeugdopleiding en keerde terug naar HFC’15. Na één seizoen maakte hij de overstap naar de jeugd van FC Emmen. Twee jaar geleden keerde Mosselaar terug bij FC Groningen.