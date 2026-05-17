Eerste editie Grasnapolsky in Stad groot succes: “We hebben hard gewerkt en niet opgegeven”

Foto: Jelmer de Haas

Ontdekfestival Grasnapolsky streek afgelopen Hemelvaartsweekend voor het eerst neer in de stad Groningen. Dat gebeurde niet op het eerder beoogde EMG-terrein aan het Eemskanaal, maar in de laatste weken werd besloten om het festival, dat van donderdag tot en met zaterdag duurde, op het voormalige Suikerunieterrein te houden.

“We geve ni op.” Dat waren de veelzeggende woorden van de Antwerpse rapper en headliner Yong Yello die donderdagavond over het festivalterrein galmden. “Het was een treffende boodschap voor de spannende eerste dag voor ons als Grasnapolsky”, laat de organisatie weten. Vier weken voor de aftrap moest het festival noodgedwongen van locatie veranderen, nadat ecologisch onderzoek had aangetoond dat er beschermde dieren verbleven in het EMG-gebouw. “Wij houden van groen, dus hebben de gemeente en wij als organisatie alles op alles gezet om een alternatieve locatie te vinden. We hebben keihard gewerkt, niet opgegeven, en ondanks alle tegenslagen werden we beloond met een fantastisch festival.”

Korte termijn

Het ging om de twaalfde editie van Grasnapolsky. Tussen 2014 en 2018 vond het evenement plaats bij Radio Kootwijk, waarna het in 2019 verhuisde naar de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. De editie van 2025 werd vanwege oplopende productiekosten volledig geschrapt. “Het is ongelofelijk om te zien hoe het festival binnen deze korte termijn is neergezet op de nieuwe locatie, zonder concessies te doen aan de productie, het programma en de look & feel”, vertelt directeur Mariska Berrevoets trots. “Voor ons was de absolute voorwaarde dat de locatie en het programma elkaar versterken.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rogier Boogaard Foto: Hobbe Hollands

Volgens Berrevoets bleek het Suikerterrein uiteindelijk een schot in de roos: “Het is bizar hoe het team dit in drie weken heeft weten te bewerkstelligen, maar het toont aan dat verandering ook van grote betekenis kan zijn. Er verdwijnen steeds meer speelplekken voor opkomend talent, wat echt een probleem gaat opleveren in de keten. Als je een band als Service aan het eind van hun show hoort roepen dat het een droom was om hier te spelen, dan bevestigt dat we nodig zijn én blijven.”

GLINTSAL

Bezoekers kregen verspreid over het terrein een mix van muziek, kunst en expedities voorgeschoteld. Zo stroomde de Pilarenzaal vol voor de pulserende set van de act badtime, sloot de Belgische formatie GLINTSAL de mainstage af en konden bezoekers in het Zeefgebouw ’trouwen voor een dag’. Ook burgemeester Roelien Kamminga (VVD) was aanwezig: zij bracht zaterdag een bezoek aan het festival, wat door de organisatie werd gezien als een belangrijk teken van rugdekking vanuit de gemeente.

In vergelijking met de editie van 2024 zijn er dit jaar meer kaartjes verkocht, waarbij er met name een verschuiving te zien is richting een jonger publiek. “Met toegankelijke tickets voor Stadjerspashouders, studenten van Minerva en Noorderpoort en verlaagde prijzen voor passe-partouts, hebben we een grote stap in toegankelijkheid kunnen zetten. Terwijl festivals overal steeds duurder worden, kiezen wij bewust voor het tegenovergestelde, omdat cultuur voor iedereen bereikbaar moet blijven.”