Eerste deel fietspad bij Emmaviaduct krijgt rode kleur

Het eerste deel van het nieuw gerealiseerde fietspad bij het Emmaviaduct krijgt een rode kleur. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (PRO) van Verkeer woensdag toegezegd, nadat diverse automobilisten de afgelopen periode met hun voertuig het fietspad op zijn gereden.

Broeksma reageerde in de gemeenteraad op vragen van de VVD-fractie. Raadslid Fokke Veenstra sprak over een gevaarlijke situatie: “Het fietspad bij de Parkbrug, naast het Emmaviaduct, is onlangs vernieuwd. Het is een stuk breder geworden en het asfalt heeft een grijze kleur gekregen. Ik kom zelf verschillende keren per dag op deze plek en ik zie met enige regelmaat auto’s op het fietspad staan. Afgelopen maandag fietste ik er nog langs en kwamen we bij de fietsvallei zelfs een vrachtwagen tegen. De chauffeur was bij de Parkbrug het pad opgereden, helemaal doorgereden tot aan de Vondellaan en is daar gekeerd. Wij zien hier echt een onveilige situatie.”

Verouderde navigatieapparatuur

Wethouder Broeksma bevestigde dat hij bekend is met het probleem en dat de signalen ook op het stadhuis zijn binnengekomen. “We hebben daar langs het Noord-Willemskanaal een prachtig nieuw fietspad gerealiseerd. Uiteraard is het absoluut niet de bedoeling dat dit fietspad voor een autoweg wordt aangezien. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds herkennen sommige weggebruikers het fietspad ondanks de bebording niet als zodanig. Daarnaast heeft het ermee te maken dat mensen een verouderd navigatiesysteem gebruiken. Vroeger lag er op exact deze plek een oprit naar het Julianaplein. Mensen die hun apparatuur geen update hebben gegeven, kunnen op deze manier lelijk de mist ingaan.”

Toch wil Broeksma niet lijdzaam gaan afwachten tot automobilisten hun systemen hebben bijgewerkt. “Uiteraard hebben we daar zelf geen invloed op. Wat we wel kunnen doen, is het eerste deel van het fietspad van een rode kleur voorzien, zodat het visueel direct duidelijk wordt dat het om een fietspad gaat. De verwachting is dat we deze werkzaamheden nog voor de zomervakantie gaan uitvoeren.”