Eerste dag 3×3-toernooi op Grote Markt succesvol verlopen: “Spektakel en veel talent gezien” (foto’s)

De eerste dag van het 3x3NL Tour-basketbalevenement op de Grote Markt is zondag succesvol en onder een stralende zon verlopen. Volgens Lard de Jong van de organisatie kwamen op de openingsdag met name de jongere teams in actie, waarbij het aanwezige talent diepe indruk maakte.

Lard, hoe kijken jullie terug op deze eerste dag?

“Als je dat persoonlijk aan mij vraagt: ik ben best wel gesloopt. Mijn wekker ging vanochtend om 05.00 uur en om 07.00 uur zijn we begonnen met het opbouwen van de velden. Dat ging in het begin wat stroef. Ons evenement is qua omvang dit jaar een stuk groter in vergelijking met vorig jaar. Dit jaar is er bijvoorbeeld een horecabedrijf aanwezig. Zij moesten eerst goed gepositioneerd worden waarna we de vijf speelvelden op konden bouwen. Er waren simpelweg meer losse onderdelen die een plek moesten krijgen, maar uiteindelijk lukte het om alles voor de deadline van 11.00 uur speelklaar te hebben. De rest van de dag hebben we ook volgens schema af kunnen werken.”

Op deze eerste dag kwam met name de jeugd in actie. Hoe was het niveau?

“We hebben echt waanzinnig mooie wedstrijden gezien; er liep heel veel talent rond. We hebben bijvoorbeeld erg genoten van een jeugdteam uit Duitsland, dat in hun klasse ook terecht heeft gewonnen. Er was volop spektakel. Als je die jonge gasten ziet spelen, denk je: wat gaat dit in de toekomst allemaal brengen? Het gaat om jongeren die nog voor hun groeisprint staan. Als zij straks wat groter worden en fysiek op het juiste gewicht komen, dan kan het niet anders of we hebben vandaag talenten in actie gezien die heel ver gaan komen in deze sport. Ik heb geen idee of ze er daadwerkelijk waren, maar scoutingagenten hadden vandaag echt een paar mooie namen op kunnen schrijven.”

Veel talent op de baan dus. Was het rondom de velden ook lekker druk?

“We hebben dit weekend in totaal 82 teams in actie. Voor de wedstrijden was er veel belangstelling. Rond 11.00 uur, bij de start, was er een flinke piek en stond het goed vol. Rond 13.00 uur zag je het publiek wat afnemen: mensen duiken dan even de binnenstad in om ergens een hapje te eten. Vanaf 15.00 uur werd het vervolgens weer drukker. Vanwege de veiligheid en de drukte rond het evenement kun je dit weekend trouwens niet met de fiets over de Grote Markt; hier kijken we als organisatie streng op toe.”

In tegenstelling tot vorig jaar vindt morgen, op Pinkstermaandag, de tweede speeldag plaats. Wat kunnen we verwachten?

“Klopt! Morgen komen de mannen onder de 23 jaar in actie. Maar we hebben ook de ‘mannen- en vrouwen open’ en de ‘mannen elite’, waar zeven absolute topteams in uitkomen. En we hebben een dunkcontest. Ik kan alvast verklappen dat dit enorm veel spektakel gaat opleveren. De wedstrijden beginnen morgen wederom om 11.00 uur. Vanavond rond het avonduur hebben we alles op de Grote Markt zoveel mogelijk opgeruimd en zijn de belangrijke spullen in een zeecontainer gezet. Een bewakingsdienst is de hele nacht aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Morgenochtend zijn we weer vroeg uit de veren om alles weer speelklaar te maken.”

Vandaag was het met 23,3 graden al een prachtige dag, maar morgen belooft het nog warmer te worden. Zijn jullie daarop voorbereid?

“Absoluut, we hebben om die reden direct ons hitteplan in werking laten treden. Vrijwel direct daarna kregen we ook een proactief berichtje van de gemeente dat het verstandig is om hier goed rekening mee te houden. Concreet betekent dit dat er voldoende drinkwater aanwezig is, dat we emmers water met sponzen klaar hebben staan langs de velden, dat de EHBO-post extra bezet is en dat we waar nodig extra drinkpauzes inlassen tijdens de duels. Daarnaast is ons advies aan de spelers om lichte kleding te dragen. Bij de horecakar is volop verkoelend drinken te krijgen. En aan de bezoekers adviseren we: trek lichte kleding aan, zet een petje en een zonnebril op en houd elkaar een beetje in de gaten. En heel belangrijk: smeer je goed in met zonnebrandcrème.”

Je bent enorm enthousiast over de opkomst en het talent in Groningen. Waar komt die enorme boost voor 3×3-basketbal vandaan?

“Ik denk dat dat door een aantal factoren komt. Ten eerste is Groningen, samen met Heerenveen, de enige plek in het Noorden waar deze officiële 3x3NL Tour neerstrijkt. Daarnaast is de sport over de hele linie in opmars. Twee jaar geleden verraste Nederland natuurlijk de hele wereld met die historische gouden medaille bij de heren tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Dat is een enorme vliegwiel-factor die deze sport extra in het zonnetje zet en mensen nieuwsgierig maakt. Bovendien is het een sport die je heel laagdrempelig in de openbare ruimte kunt beoefenen; je hebt er in de basis heel weinig voor nodig.”

Er was vandaag ook een bijzonder maatschappelijk moment: 3×3-basketbal in een rolstoel…

“Ja, klopt. Samen met Bslim hebben we een speciale clinic aangeboden waarbij voorbijgangers en valide mensen in een rolstoel mochten plaatsnemen om zo affiniteit te krijgen met basketball on-wheels. Hier was veel belangstelling voor. Dat gold trouwens ook voor de shoot-out die tijdens de pauze plaatsvond. Juist door dit soort interactieve elementen te organiseren, betrek je het publiek rechtstreeks bij het evenement en versterk je de affiniteit met de sport.”

Morgen volgt de ontknoping. Het vizier staat op scherp?

“Absoluut. Alleen al het feit dat je zoiets groots mag organiseren op de Grote Markt, pal onder de Martinitoren en voor het Stadhuis, is fantastisch. Onze vrijwilligers en scheidsrechters die alles in goede banen leiden komen vanuit het hele land, en zij gaven vandaag allemaal aan deze locatie echt uniek te vinden. Waar kan dit nou? Nou, in Groningen dus! Daarmee laten we toch maar mooi zien dat we de basketbalhoofdstad van Nederland zijn. De winnaars van morgen plaatsen zich overigens rechtstreeks voor de grote landelijke finales op 25 en 26 juli in Amsterdam. Zelf gaan we na het weekend rustig evalueren. Het is ons nu al wel duidelijk dat het volgend jaar slim is om een dag eerder te beginnen met de opbouw. En wie weet kunnen we qua opzet nóg groter groeien, zodat we volgend jaar meer dan honderd teams kunnen ontvangen. Dat is de ultieme droom.”

Het programma op Pinkstermaandag begint om 11.00 uur.