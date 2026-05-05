Eerste bezoekers betreden bevrijdingsfestival Stadspark

Foto: Jill Rumph

Het bevrijdingsfestival in het Stadspark is geopend. Het eerste muziekoptreden is begonnen om 13.30 uur.

Om 13.30 uur opent Isabel Usher de Sena Performers Stage. Om 14.45 uur wordt het vrijheidsvuur aangestoken. Loopgroep Groningen brengt het vrijheidsvuur vanuit Wageningen naar Groningen onder leiding van Dylan Mud.

Om 15.30 uur staat Douwe Bob op het hoofdpodium, gevolgd door Sophie Straat om 17.00 uur. Direct daarna, om 18.00 uur vindt op de mainstage het 5 mei-moment plaats, dat in het Stadspark een lokale invulling krijgt. Het nummer Alles Goud van Iwan Esajas en Jeroen Russchen wordt dan gespeeld.

Vanavond om 21.30 speelt de Jostiband onder leiding van Maan en Reinier Zonneveld op de Mainstage. Ook treden hier onder andere Elmer (20.00 uur) en Sef op om 22.45 uur.

Het hele programma staat op de website van het Bevrijdingsfestival