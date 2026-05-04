Eerste attracties voor meikermis zijn gearriveerd op de Grote Markt

De opbouw van de meikermis is begonnen. De eerste vrachtwagens met de attracties er in reden maandagmorgen de Grote Markt op.

De kermis moet er aanstaande donderdag staan en duurt tot en met zondag 17 mei. De nostalgische kermis met de oude attracties, die normaal op de Ossenmarkt staat, is verhuisd naar de noordzijde van de Grote Markt.

Er zijn ook weer prikkelarme uren volgende week maandagmiddag, speciaal voor mensen die al het licht en het lawaai niet goed aan kunnen. Ook is er een ouderenmoment op maandag. Ouderen bezoeken onder begeleiding van studenten van Noorderpoort college de kermis.