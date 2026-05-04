Duitse oorlogsbarak gaat naar bunkermuseum op Schiermonnikoog

Een Duitse oorlogsbarak die tot voor enkele jaren in Groningen stond krijgt een tweede leven in het bunkermuseum op Schiermonnikoog.

Het gaat om een zogeheten Reichsarbeidsdienst barak die gebruikt werd door Duitse soldaten in de tweede wereldoorlog. Die stond eerst in Delfzijl en werd na de tweede wereldoorlog in Hoogkerk gebruikt als een ontmoetingsplek. De barak werd uit elkaar gehaald, maar bleek erg bijzonder te zijn. De gemeente ging op zoek naar plek waar de barak weer tot zijn recht kwam en dat werd dus het bunkermuseum.

“De RAD-barak is een bijzonder stuk erfgoed dat een zorgvuldig vervolg verdient”, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. “Met Schiermonnikoog kiezen we voor een locatie waar het verhaal op een betekenisvolle manier kan worden verteld en waar het gebouw zelf goed tot zijn recht komt.”